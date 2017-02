RAZ DEGAN/ Sarebbe il naufrago perfetto se non si isolasse troppo? (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

RAZ DEGAN, IL MODELLO È IL CONCORRENTE DEL REALITY: IL RICHIAMO DI ALESSIA MARCUZZI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Raz Degan, sulla carta, è il naufrago perfetto. All’Isola dei Famosi 2017 si sta dando, in effetti, un gran bel da fare, molto più degli altri. Con pochissimi oggetti a disposizione è riuscito ad accendere, nello stupore generale e dopo soli cinque giorni dallo sbarco, il fuoco, permettendo ai non evoluti di cucinare le prime pietanze e di saziarsi maggiormente. La settimana scorsa ha inoltre messo in piedi, sull’Isola dei primitivi, un vero e proprio alloggio di fortuna che è tornato molto utile quando la pioggia si è abbattuta sull’Honduras in tutta la sua incredibile violenza. Non c’è attimo in cui stia fermo a poltrire sotto al sole, il bel Raz. Qualcosa, nel corso dell’ultima puntata in diretta de L'Isola, l’ha però visibilmente turbato. Nella prima settimana aveva raggiunto una bella intesa con il modello siciliano Andrea Marcaccini, che è stato squalificato dal reality show per non aver comunicato alla produzione, durante i colloqui selettivi, di essere coinvolto in un procedimento giudiziario. Raz Degan ha mal digerito l’addio del suo amico, arrivato completamente a sorpresa, che gli aveva tra l’altro dato una grossa mano durante i primi lavori sull’isola. Il prosieguo della puntata è stato inevitabilmente condizionato dall’espulsione di Marcaccini. La faccia scura di Degan ha chiarito a tutti quanto l’attore sia sensibile, malgrado il suo atteggiamento, apparentemente distaccato, lo faccia sembrare disinteressato nei confronti di quanto accade attorno a lui. Durante la diretta, lo statuario attore dagli occhi verdi è stato anche rimproverato dalla Marcuzzi per il suo comportamento: secondo quanto riferito dai cameraman che si trovano in Honduras, Raz si rifiuterebbe, spesso e volentieri, di fare i confessionali, necessari per montare i daytime trasmessi quotidianamente sulle reti Mediaset. Incassate le critiche, l’ex marito di Paola Barale ha cambiato subito atteggiamento. Alla prova ricompensa ha fatto il possibile per fare in modo che il gruppo potesse ottenere del cibo in più. E anche se alla fine la missione non è stata portata a termine, bisogna dare atto all’attore israeliano di aver dato il 100%. Raz Degan si è poi guadagnato un posto sull'Isola dei Fuoco, dove non ha mai smesso di essere attivo in modo che la fiamma non si spegnesse, durante tutta la settimana appena trascorso: i suoi obiettivi sono impeccabili e sulla pratica il naufrago non pecca di nulla. I rapporti con gli altri concorrenti, però, sembrano deboli e difficili...

RAZ DEGAN, IL MODELLO RISUCIRÀ A FARE GRUPPO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TRZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Il problema di Raz Degan, forse, è che è un po’ troppo zen. Dedica tantissimo tempo alla meditazione quando, invece, dovrebbe intrattenersi con gli altri compagni per far gruppo. Interagisce poco, insomma, e questo, a lungo termine, potrebbe non giovare affatto al suo personaggio. Passi che sull’isola basterebbe lui a sbrigare tutte le faccende del giorno, ma che si isoli al punto tale da non aver stretto amicizia con nessuno, è una mancanza che potrebbe mettere a repentaglio la sua permanenza nel reality. Sarà lui il prossimo ad essere nominato? Dopo la strigliata della Marcuzzi e della produzione, ci si aspetta da Raz, quanto meno, un’inversione di rotta radicale. Si spera che si mostri più cortese e disponibile, meno musone e solitario, in maniera tale che tutti gli altri concorrenti possano conoscerlo e apprezzarne le innumerevoli qualità.

