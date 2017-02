SAMANTHA DE GRENET/ La concorrente è già più positiva? (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

SAMANTHA DE GRENET, CONCORRENTE DEL REALITY: LA NOMINATION SUPERATA E IL LITIGIO CON NATHALY CALDONAZZO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017, Samantha De Grenet si era lamentata non poco e non molti avrebbe scommesso un centesimo sulla sua permanenza in Honduras. E invece, a distanza di una settimana soltanto, era già cambiata da così a così. La pioggia dei primi due giorni, probabilmente, l’aveva resa insopportabile. Una volta spuntato il sole, però, il pubblico ha avuto modo di rivedere e di tornare ad apprezzare la Samantha di una volta, quella sempre sorridente e carina con tutti. Deve averle dato una carica incredibile, tra l’altro, la vittoria dello scorso lunedì: la De Grenet ha superato il suo primo televoto contro la bellissima modella brasiliana Dayane Mello, contro la quale ha votato il 52% dei telespettatori. La gioia della showgirl, che oggi ha messo da parte la tv e il mondo dello spettacolo per fare la mamma a tempo pieno, è stata incontenibile. Si è capito che, a dispetto delle lamentele dei primi giorni, l’Isola dei Famosi inizia a piacerle e che ci tiene a rimanere a Coyo Cochinos il più a lungo possibile. E infatti, per tutto il resto della puntata, Samantha si è comportata in maniera molto più spontanea. Soprattutto quando, prima che la Marcuzzi annunciasse l’esito del televoto, si è commossa guardando un video inviatole dal figlio, che le annunciava fieramente di aver preso 7 e ½ in matematica e di essere orgoglioso di come la sua mamma si stesse comportando. Che la De Grenet fosse un tipo molto sensibile e romantico lo si era comunque intuito nel daytime girato subito dopo la prova leader, alla quale lei e Dayane non avevano potuto partecipare perché in nomination. In quell’occasione, il compagno Raz Degan le aveva portato in dono una banana ricevuta dall’inviato Stefano Bettarini, mentre Ceccherini le aveva comunicato che Giulio Base le mandava i suoi più affettuosi saluti. Davanti a questi gesti, Samantha si era letteralmente sciolta in lacrime, spiegando a Massimo che erano proprio queste, per lei, le cose per cui valeva la pena gareggiare. La showgirl, durante la puntata di settimana scorsa, ha poi avuto un piccolo battibecco con Nathaly, sua amica da sempre. Era convinta che anche lei, come tanti altri, l’avesse nominata. A spifferarglielo era stata la Mello che, non masticando benissimo l'italiano, deve aver frainteso la confessione della Caldonazzo. Il suo voto era andato a Nancy e non a Samantha, ma i confessionali polemici della De Grenet l’hanno comunque, inevitabilmente, delusa. Per quanto riguarda le prove, Samantha se l’è cavata alla grande. In quella antropologica, i cui risultati vengono messi a confronto con quelli della dottoressa Tibi, ha fatto un ottimo tempo che le ha consentito di approdare sull’isola del fuoco insieme agli altri concorrenti evoluti. Scivolone, invece, in fase di nomination. Sulla lavagnetta ha scritto il nome di Ceccherini, non perché avesse qualcosa contro di lui ma perché pensava, ingenuamente, che nessun altro avrebbe votato il suo amico. Si sbagliava. Massimo, infatti, è finito al televoto.

SAMANTHA DE GRENET, UNO SPIRITO PIÙ POSITIVO, MA SEMPRE LITIGIOSA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - La nuova Samantha De Grenet, quella dell’ultima settimana trascorsa in Honduras, è un naufrago positivo che dà un grande contributo al gruppo. Sorride e non si lamenta più, ma continua a dare l’impressione di voler mettere zizzania qua e là per puro e semplice divertimento. Le piace far polemica, probabilmente, e ci sta, perché senza qualche scandalo l’Isola dei Famosi potrebbe non essere così divertente. Meglio avere qualcosa di cui sparlare che tacere, insomma. La De Grenet potrebbe essere l’Antonella Elia di questa edizione del programma. Ora che il peggio è passato, infatti, sembra apprezzare molto le meraviglie che l’isola ha da offrire, come se avesse stabilito un certo tipo di rapporto con la natura incontaminata che la circonda. Se si comporterà bene, quindi, è assai probabile che possa arrivare dritta in finale senza troppi ostacoli. Vedremo.

© Riproduzione Riservata.