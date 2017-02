SANDRA MILO E L'IMITAZIONE DI VIRGINIA RAFFAELE A SANREMO: L'ATTRICE IN LACRIME, VIDEO. "SCIUPA LE DONNE CHE IMITA" (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Sandra Milo a La Vita in Diretta: la celebre attrice è ospite di Cristina Parodi per commentare l'imitazione di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo 2017. «Devo fare un appunto: avrei preferito una cosa più spiritosa. Non ha fatto ridere. Agli uomini è piaciuta, perché si parlava di sesso, ma non alle donne per quelle frasi sessiste. E poi per le donne non esiste il sesso senza amore» ha dichiarato Sandra Milo, visibilmente emozionata. Anche sua figlia è intervenuta per ribadire la sua posizione: «Mi ha abituata al rispetto degli altri e delle donne» ha spiegato Deborah Ergas. Polemica anche Enrica Bonaccorti nello studio di Cristina Parodi: «Ho reagito male, perché Sandra Milo andrebbe omaggiata. Avrei voluto vedere lei sul palco con la sua ironia e la sua leggerezza». Continua a far discutere l'imitazione di Virginia Raffaele: Sandra Milo non l'ha proprio apprezzata e non lo nasconde. Arriverà la replica della comica?

SANDRA MILO E L'IMITAZIONE DI VIRGINIA RAFFAELE A SANREMO: L'ATTRICE IN LACRIME, VIDEO. "SCIUPA LE DONNE CHE IMITA" (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Sandra Milo ha parlato dell'imitazione di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo 2017 anche a Storie Vere, finendo in lacrime. Non le è proprio andata giù quella parodia e, infatti, ha colto l'occasione per esprimere, tra le lacrime, la sua rabbia nei confronti dell'esibizione della comica: «Virginia Raffaele fa sempre una faccia da scema quando mi imita che non mi pare di avere». L'attrice e conduttrice ha poi proseguito. «Ho amato molto, non ho mai nascosto di aver avuto una storia d'amore con Fellini, ma questo non mi sembra un fatto da usare come dispregiativo per una donna». Poi si è rivolta direttamente alla Raffaele per rivolgerle un augurio: «Cara Virginia io spero che tu sia molto molto meglio di come hai rappresentato me». Infine, un ultimo affronto alla comica che suona di attacco: «Lei sciupa le donne che imita». Clicca qui per visualizzare il video di Sandra Milo a Storie Vere.

