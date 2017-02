SIMONE SUSINNA/ Per il naufrago siciliano vittoria nella seconda prova leader (Isola dei famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

SIMONE SUSINNA, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: VITTORIA NELLA SECONDA PROVA LEADER (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Questa sera ritorna su Canale 5 un nuovo appuntamento serale del reality l’Isola dei Famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista e Stefano Bettarini come inviato speciale sull’Isola. Tra i concorrenti in gara c’è il modello siciliano Simone Susinna che nel corso dell'ultima settimana si è rivelato molto utile per i propri compagni d’avventura ed in particolare per Raz Degan, al quale ha dato un importante aiuto per rinforzare il telo che protegge le capanne dove ‘soggiornano’ i naufraghi in previsione di nuove ondate di maltempo. Una vicenda che però tuttavia ha visto andare su tutte le furie l’artista israeliano, in quanto infastidito dalla tecnica che ha voluto usare il regista Giulio Base per rafforzare il telo nel mezzo. Il risultato è stato uno squarcio nelle tele, con Raz che trova anche l’appoggio morale dello stesso Susinna, che tuttavia aveva dato una mano allo stesso Giulio Base senza condividerne l’idea. Tra l’altro Susinna è stato anche protagonista della seconda Prova Leader, nel corso della quale è risultato il più veloce.

SIMONE SUSINNA, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: URTIS LO PROMUOVE AD EVOLUTO (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017,TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Il modello siciliano Simone Susinna nella puntata serale dello scorso lunedì 6 gennaio si è dimostrato ancora molto in palla, non manifestando malessere nei confronti delle scarse risorse di cibi di cui possono fruire, cosa che invece lo spaventava molto nell’immediata vigilia del suo viaggio nei mari dell’Honduras. Nella prova proposta dalla dott.ssa Tibi incentrata sulla nocciolina non riesce ad essere particolarmente efficace, impiegando un po’ di più rispetto al tempo della scimmia per cui si ritrova tra i non evoluti assieme alla Grimaldi, Moreno, Urtis, l’attore Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Malena e Nathalie Caldonazzo. Nella fase delle nomination, il modello siciliano ha deciso di puntare il dito contro Nathalie Caldonazzo sottolineando come questa decisione l’abbia presa in considerazione del fatto che sia troppo egoista. Susinna si becca anche un voto da parte di Eva Grimaldi in quanto “deve essere motivato”. Tra l’altro il finale di trasmissione regala una gioia al Susinna ‘salvato’ dall’isola dei Non evoluti dal leader settimanale Urtis il quale rimarca la bravura del modello nello spaccare i cocchi.

