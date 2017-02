STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: C'era una volta Studio Uno, Killer Elite e Presa Diretta - Non passa lo straniero (lunedì, 13 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 13 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 13 febbraio 2017, il palinsesto delle reti Rai è all'insegna della fiction, si attende infatti l'inizio della nuovissima produzione per la tv "C'era una volta Studio Uno", la cui prima puntata sarà trasmessa sulla rete ammiraglia in prima serata. Gli amanti dei programmi culturale troveranno delle proposte interessanti su Rai Tre, dove in seconda serata si potrà seguire un documentario su Marylin Monroe e i fratelli Kennedy e su Rai 5, dove verrà trasmesso, questa volta in prime time, un approfondimento sull'America. Non mancherà neanche l'inchiesta giornalistica su Rai Tre, con Presa Diretta, mentre le altre reti propongono per lo più film e telefilm. Ma andiamo dunque a vedere nel dettaglio tutta la programmazione della serata.

Rai Uno, come abbiamo accennato sopra, propone un richiamo al passato e agli anni '60 con "C'era una volta Studio Uno". Una delle protagoniste principali è Giulia, interpretata dalla bravissima Alessandra Mastronardi. Per la regia di Riccardo Donna, vedremo tra gli attori impegnati nel cast Giusy Buscemi, Domenico Diele, Diana Del Bufalo, Edoardo Pesce, Enrico Ianniello. Scopriremo come è nato uno dei varietà più apprezzati della storia della televisione italiana e lo faremo proprio attraverso le vicende dei protagonisti, a cominciare da Giulia, che insieme alle sue amiche Elena e Rita si ritrova a lavorare nel team del dietro le quinte dello spettacolo. A seguire, in seconda serata, sarà trasmessa una nuova puntata del talk show "Porta a Porta" condotto da Bruno Vespa. Rai Due propone due film in sequenza. In prima serata sarà trasmesso "Killer Elite". Alle ore 23.25 ci sarò spazio invece per un thriller, "Professione assassino", con Jason Statham e Ben Foster. Il primo interpreta Arthur Bishop, un sicario di professione che lavora per un'organizzazione ben strutturata che lo assolda per diversi omicidi da portare a termine. Su Rai Tre ci sarà spazio per l'approfondimento giornalistico con "Presa Diretta". Il titolo di questa puntata è "Non passa lo straniero" e si parlerà della caccia agli stranieri che sembra essere partita in Europa con l'innalzamento ovunque di muri per fermare gli immigrati. A presentare ci sarà come sempre Riccardo Iacona. In seconda serata, sulla stessa rete sarà trasmesso il documentario "Marilyn e i fratelli Kennedy", per tutti i fan della grande star americana. Su Rai 4 si potranno seguire in prima serata, a partire dalle 21.05 due nuovi episodi della serie tv "Il caso O.J. Simpson: American Crime Story". Su Rai 5 potremo invece seguire François Busnel nei suoi colloqui con scrittori famosi e nuove promesse della letteratura americana che lui stesso ha raggiunto spostandosi tra una città e l'altra dell'ovest. Su Rai Movie troviamo in programmazione il film "Impiccalo più in alto", un western di Ted Post ambientato in Oklahoma. Rai Premium propone infine per la prima serata "L'ombra del male", le cui protagoniste sono Kate, un architetto in carriera lasciato dal marito, e Izzy, una bimba in pericolo di vita, due ingredienti perfetti per un thriller di successo.

