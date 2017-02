STEFANO BETTARINI/ L’inviato pesca un’aragosta, poi il bel gesto (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

STEFANO BETTARINI, L’INVIATO DEL REALITY DI CANALE 5: IL BATTIBECCO CON RAZ DEGAN (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017,TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 va in onda una nuova puntata serale, la terza, del reality l’Isola dei Famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista fisso. Tra i protagonisti c’è anche l’ex calciatore Stefano Bettarini che sta espletando con professionalità il ruolo di inviato speciale sull’Isola. Infatti, Bettarini negli ultimi giorni è stato lodato dal popolo del web per aver bacchettato il naufrago Raz Degan. Quest’ultimo ha deciso di non prendere parte alla prova leader per presunti problemi fisici, salvo poi prendersela con Giulio Base per aver scelto come ricompensa degli ortaggi e non una corda. A questo punto è intervenuto il buon Bettarini che ha zittito Degan affermando che invece di criticare avrebbe dovuto dare una mano partecipando alla prova. Inoltre, l’ex marito di Simona Ventura ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo vede con una grossa aragosta in mano che lui stesso ha pescato per poi ributtarla in mare. Un post che gli ha permesso di ottenere nuovi consensi dal popolo del web.

STEFANO BETTARINI, L’INVIATO DEL REALITY DI CANALE 5: LA MELLO COME REGALO DI COMPLEANNO? (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017,TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Nella puntata de L'Isola dei Famosi 2017 dello scorso lunedì 6 febbraio l’inviato Stefano Bettarini è stato spesso al centro dell’attenzione. Infatti, è stato festeggiato per il suo compleanno con Massimo Ceccherini che lo ha prontamente stuzzicato rimarcando la presunta decisione del gruppo che avrebbe deciso di regalargli per tale evento la bella brasiliana Dayane Mello, che dal proprio canto non si è fatta pregare più di tanto andando incontro all’ex calciatore per dargli baci ed abbracci. Nel complesso, una puntata nella quale l’inviato ha saputo gestire la situazione con professionalità, salvo durante la spiegazione della prova ricompensa con il buon Bettarini che si è visto costretto a ripetere più volte i concetti e soprattutto ad aumentare notevolmente il volume. Alla fine c’è stata una frecciatina di Luxuria che ha glissato: “Non è nemmeno facile seguire Bettarini”. Insomma, un apporto buono che però potrà essere migliorato a partire da questa sera.

