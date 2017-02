STEFANO DE MARTINO/ News: i fan non demordono e lui si rivela un perfetto gentleman (oggi, 13 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO E LE PREMURE VERSO LA SUA EX MOGLIE (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Il nome di Stefano De Martino, nonostante il recente divorzio è sempre accostato a quello della ex, la showgirl argentina Belen Rodriguez. E così, proprio ultimamente, la conduttrice di "Tu si que vales" si è confidata tra le pagine di Sette, per una intervista molto intima e personale che ha toccato vari campi della sua vita. L'amore per esempio, per Belen è un argomento bello quanto delicato ed importantissimo e, tra gli uomini della sua vita, a parte Santiago, Stefano occuperà sempre un posto importantissimo nella sua vita proprio perché padre del suo primo (e al momento unico) figlio. Proprio negli ultimi giorni inoltre, dopo alcune dichiarazioni e continue prese di posizione da parte dei fan, Stefano De Martino da perfetto gentiluomo è sceso nuovamente in campo per difendere l'ex moglie e, per farlo ha scelto Instagram rispondendo ad un commento di una estimatrice sotto un nuovo scatto fotografico. “Tutte queste chiacchiere non fanno altro che distruggere gli sforzi di due persone che con le difficoltà del caso cercano di mantenere un sano equilibrio per il bene di un bambino – ha commentato Stefano De Martino, sottolineando esclusivamente che in questo momento bisogna pensare solo ai sentimenti del piccolo Santiago – Quello che posso dirvi è che sia io che Belen stiamo facendo del nostro meglio per la serenità di nostro figlio”, ha aggiunto lo showman campano per poi concludere: “Sono stanco delle persone che insultano Belen per sostenere me o viceversa, come ho già detto in precedenza mi danno parecchio fastidio alcuni commenti in quanto si parla della madre mio figlio”. L’argentina tra le pagine di “Sette” ha ricordato anche l’intervista di Maurizio Costanzo ma, nonostante i numerosissimi sforzi per fare andare bene le cose, il matrimonio non ha funzionato. Stefano e Belen però, hanno mantenuto uno splendido rapporto anche per il piccolo e così, anche in funzione di questo i fan continuano a sperare nonostante l’ufficializzazione del divorzio.

© Riproduzione Riservata.