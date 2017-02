STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone su Canale 5: quali servizi ci saranno oggi, 13 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 13 febbraio 2017) - Torna questa sera, lunedì 13 febbraio, alle ore 20.45 una nuova puntata di Striscia la notizia, che vede alla conduzione i due comici siciliani, Ficarra e Picone. Prima di scoprire che servizi manderanno in onda, vediamo cosa è successo nella di sabato 11 febbraio. La puntata parte con Mister Neuro che si trova alla Chiesa di San Luigi: fa cantare i vari politici, come Antonio Razzi e Carlo Giovanardi, poi si passa al servizio di Cristina Gabetti con la rubrica Occhio al futuro. Stavolta intervista un docente che parla dell'intelligenza artificiale. Il nuovo servizio poi è di Pinuccio che si trova a Palo del colle: viene spiegato come una bambina con gravi problemi di salute ha bisogno di un macchinario che le serve per vivere. Nonostante l'intervento dell'inviato la situazione per ora non è risolta. Fatto ciò, Ficarra annuncia Luca Galtieri che si trova a Genova ed espone il problema dei parcheggi selvaggi. L'inviato mostra come ci sono auto parcheggiate male un pò ovunque, chiede il motivo ai vari autisti ma ognuno dà la sua motivazione. Speranza verde è la rubrica di Luca Sardella, l'inviato da vicino Bolzano mostra come un luogo è colmo di piante grazie all'idea di una floricoltrice. È la volta di Christian Cocco che ricorda un servizio da lui svolto nel 2014 e che parla di un elisoccorso che non adempie al pieno nel suo dovere. Picone annuncia poi Vittorio Brumotti, che è a Bergamo dove ci sono un centinaio di appartamenti inutilizzati. Le colpe cadono su vari enti e Brumotti parte in azione per scoprire che cosa sta succedendo. Antonio Casanova, poi, da Bologna è pronto con un altro suo numero di magia che coinvolge le persone del luogo, con ognuna di esse il numero riesce e così la sorpresa non manca. Viene menzionato di nuovo il servizio sui lupi di Edoardo Stoppa e quest'ultimo intervista alcune persone su tale problematica. Il servizio conclusivo è la rubrica Moda Caustica e vengono mostrati gli abbigliamenti dei cantanti di Sanremo come Ludovica Comello, Mika e Francesco Gabbani. Per una nuova puntata si dovrà aspettare questa sera.

