Stefano De Martino ed Elena D'Amario stanno insieme? / "Ci vogliamo bene...", gli indizi nelle parole della ballerina (oggi, 13 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO ED ELENA D’AMARIO STANNO INSIEME, I GOSSIP SULLA COPPIA SONO FONDATI? GLI INDIZI NELLE ULTIME DICHIARAZIONI DELLA BALLERINA - Da tempo si vocifera che Stefano De Martino ed Elena D’Amario, sua ex collega ad Amici di Maria De Filippi, stiano insieme. I due si conoscono da tempo e ora che Stefano è tornato single la loro amicizia si sarebbe trasformata in qualcosa di più, stando a quanto suggerito dai settimanali scandalistici. Nessuno dei due ha mai confermato e De Martino ha spesso asserito di essere single ma le ultime dichiarazioni di Elena aprono anche all’ipotesi che un flirt tra i due possa effettivamente esserci: “Siamo molto legati, ci vogliamo bene. Ci siamo incontrati che eravamo adolescenti, è stato un periodo di formazione indimenticabile. E infatti tra me e Stefano si è creato un feeling profondo, una grandissima e bellissima amicizia”. Così la D’Amario parla del suo “amico” Stefano nell’intervista rilasciata a Vania Crippa del settimanale Gente. Alla D’Amario è stato chiesto anche di fare qualche previsione sul futuro e proprio rispondendo a questa domanda Elena ha aperto il suo cuore a molte possibilità: “Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa succederà tra noi. Non do nulla per scontato. Quando torno a casa è piacevole rivedersi. Conduciamo entrambi vite intense, ricerchiamo tutti e due la semplicità”.

STEFANO DE MARTINO ED ELENA D’AMARIO STANNO INSIEME, I GOSSIP SULLA COPPIA SONO FONDATI? L’IPOTESI DELLA VACANZA INSIEME - Recentemente Stefano De Martino si è concesso una vacanza alle Mauritius ed Elena D’Amario potrebbe essere la fortunata che ha trascorso con lui quei giorni di relax assoluto tra scenari mozzafiato. Il ballerino di Amici ha provato in più modi ad assicurare le fans sul fatto che fosse da solo ma alcuni dettagli, come la tavola apparecchiata per due, hanno suggerito che De Martino fosse in realtà in buona compagnia. Una delle possibili “indiziate” è proprio la D’Amario. La ballerina è impegnata a New York con la compagnia di ballo americana Parsons Dance ma potrebbe essersi presa una vacanza senza renderlo noto per non dare adito a pettegolezzi. Guardando il suo profilo Instagram notiamo che per qualche giorno si è assentata dal social e che è tornata a pubblicare foto proprio negli ultimi giorni: solo una coincidenza o qualcosa di più? Clicca qui per vedere il profilo di Elena D’Amario.

