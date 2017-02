THE WALKING DEAD 7/ Anticipazioni puntata 13 febbraio 2017: Jesus rivela a Rick l'esistenza di Ezekiel. Ritorna su Fox la serie apocalittica.

THE WALKING DEAD 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 FEBBRAIO 2017: JESUS RIVELA A RICK L'ESISTENZA DI EZEKIEL - Dopo tanti mesi di attesa, i fan di The Walking Dead 7 potranno entrare in contatto con il mondo post Apocalittico, grazie alla ripresa della seconda parte della stagione. Come sempre la puntata, intitolata "Ci vuole coraggio", andrà in onda nella prima serata su Fox. Dopo un inizio un po' incerto, il pubblico è in attesa di scoprire che cosa ci riserverà questa nuova parte di trama. La lentezza di alcuni episodi hanno messo pressione ai telespettatori, che adesso vogliono di nuovo assistere a scene forti e piene di adrenalina, grazie alla guerra fra il gruppo del nostro Rick e Negan. Il protagonista, interpretato da Andrew Lincoln, inizierà a guidare i suoi verso la battaglia finale contro il villain di questo settimo capitolo della saga Zombie, dietro cui troviamo il volto del brillande Jeffrey Dean Morgan. Abbiamo visto nel finale precedente come una figura misteriosa si è introdotta ad Hilltop dopo aver seguito i nostri per diverse ore. Di chi si tratta? Presto nei prossimi episodi incontreremo un ulteriore gruppo, finora rimasto sconosciuto, che avrà a che fare sia con Negan che con il gruppo di Rick. Quest'ultimo inoltre, sembra tornato finalmente quello di un tempo, dopo aver abbassato la cresta diverse volte di fronte al Bad Guy. Ora siamo quindi arrivati alla resa dei conti: che cosa succederà? Dopo aver realizzato che la guerra deve avvenire, Rick dovrà convincere i leader delle altre comunità ad unirsi alle sue fila, ma di sicuro Gregory non sarà dalla sua parte. A suggerirgli un possibile alleato sarà invece il nostro caro Paul Rovia, ovvero l'attore Tom Payne, che lo metterà sulle tracce del re Ezekiel. A questo punto le cose potrebbero aggravarsi, dato che non dobbiamo dimenticare come sua maestà, fiancheggiato da Shiva, non sia così incline ad una guerra attiva, quanto ad un azione omicida nascosta. E non dobbiamo nemmeno dimenticarci che Tara, conosce anche l'esistenza di un'altra realtà, che potrebbe fornire al gruppo di Sopravvissuti un quantitativo di armi considerevole. Queste ultime sono infatti state sottratte durante l'ultima incursione di Negan, che intanto farà nuovamente visita al nostro Sceriffo. In questo nuovo episodio, qualcuno potrebbe in realtà suggerire un piano alternativo a quanto proposto da Rick. Ci sarà anche un po' di esplosioni, grazie ad una strada bloccata e piena di dinamite.

