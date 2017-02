The Wallking Dead, Legion e Grey's Anatomy / Anticipazioni 20 febbraio e news: cosa accadrà nei prossimi episodi

The Wallking Dead, Legion e Grey's Anatomy - Debutta questa sera su Fox Life la seconda metà della settima stagione di The Walking Dead, mentre un nuovo telefilm ispirato all'universo Marvel sarà lanciato in anteprima mondiale sempre su Fox Life: si tratta di Legion, la prima serie televisiva della Marvel che mai sia uscita finora. Cosa accadrà però nei prossimi episodi di The Walking Dead e Legion che andranno in onda la prossima settimana, ossia il 20 febbraio? Rick è sempre più in difficoltà a causa della sudditanza che deve avere nei confronti di Negan ma, nel promo del prossimo episodio, vediamo lui e il suo gruppo scoprire che ci sono altre comunità nei dintorni di Alexandria che forse riuscirebbero a far spodestare e uccidere Negan. Cosa ne sarà invece dei protagonisti di Legion? La serie televisiva che trae ispirazione dalle vicende degli X - Men ma in un universo parallelo, vedrà l'introduzione di un nuovo personaggio, che non sappiamo che tipo di relazione avrà con David, il mutante più potente che sia mai esistito sulla Terra. Visto che questa sera ci sarà l'anteprima mondiale del telefilm ispirato alla saga degli X - Men, molte poche notizie si hanno sulla sinossi ufficiale, ma sembra che Legion sia davvero una serie che farà notizia.Grey's Anatomy torna invece su Sky il 27 febbraio con il decimo episodio della tredicesima stagione, e ciò che preme sapere ai fan della serie rivelazione di Shonda Rimes è se Alex Karev andrà o meno in carcere. Alex vuole prendersi la colpa di Jo e andare dietro le sbarre per due anni, cosa che però metterebbe la parola fine alla sua carriera: riuscirà Meredith Grey a fargli cambiare idea o l'amico ormai è irremovibile? I prossimi episodi di The Walking Dead, Legion e Grey's Anatomy stanno per riapprodare su Sky, e sono in molti a non vedere l'ora di sapere cosa accadrà ai loro beniamini: qualcun'altro morirà ad Alexandria? Legion e X-Men avranno un crossover? Meredith Grey, dopo aver perso Cristina, Derek e praticamente tutti i suoi amici, rimarrà anche senza Alex?

