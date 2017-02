Tina Cipollari/ All'Isola dei Famosi? Macchè: sarà di nuovo a Pechino Express con Simone Di Matteo!

PECHINO EXPRESS 2017, tornano Tina Cipollari e Simone Di Matteo? L'annuncio dell'opinionista di Uomini e Donne - Prossimamente su RaiDue avrà inizio la nuova edizione di Pechino Express con Costantino Della Gherardesca. Iniziano perciò a circolare le prime indiscrezioni sulle possibili coppie che quest'anno faranno parte del cast e, proprio mentre la curiosità dei fan del game show sale, arriva l'annuncio inaspettato di Tina Cipollari sul suo profilo Instagram. La nota opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato sui social una foto che la vede proprio col suo compagno d'avventura Simone Di Matteo nel corso di Pechino Express e il tutto accompagnato da tale annuncio: "Voglio ringraziare pubblicamente Cristiano Rinaldi per aver scelto nuovamente la coppia deglio Spostati per la nuova edizione di Pechino Express. Stiamo tornando!". Un vero e proprio colpo di scena per i fan del reality di RaiDue il ritorno della coppia che più è riuscita ad appassionare e far parlar di sè nel corso della scorsa edizione.

PECHINO EXPRESS 2017, tornano gli Spostati Tina Cipollari e Simone Di Matteo: colpo di scena per la nuova edizione - Ma in quale ruolo Tina Cipollari e Simone Di Matteo torneranno a Pechino Express nel corso della prossima edizione? Sarà sicuramente una bellissima sorpresa che verrà svelata solo prossimamente; intanto i fan della Vamp di Uomini e Donne iniziano a gioire per questo annuncio a sorpresa e si chiedono se la permanenza della coppia degli Spostati durerà solo per una o due settimane o saranno nuovamente in gara per tutto il tempo come lo scorso anno. La Cipollari, infatti, si distinse ancora una volta per la sua veracità che le causò non pochi scontri all'interno del gruppo e anche qualche lita vera e propria. L'opinionista di Uomini e Donne è tuttavia stata la vera rivelazione della scorsa edizione e il pubblico ha particolarmente apprezzato vederla in abiti e situazioni del tutto inedite, che hanno portato alla luca lati del suo carattere finora rimasti sconosciuti. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa inaspettata novità.

