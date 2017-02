UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: alla palestra arriva un nuovo personaggio, sarà amore con Angela? (Oggi, puntata 13 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: ANGELA E FRANCO LONTANI DALLA PACE? - Un posto al sole tornerà questa sera per il primo appuntamento della settimana nella quale si ripartirà dalla crisi tra Angela e Franco. Nonostante la coppia si sia avvicinata dimostrando di provare ancora una forte attrazione reciproca, saranno ancora troppe le incomprensioni irrisolte che dimostreranno come la strada per la soluzione dei loro problemi sia lunga e impervia. E a peggiorare le cose potrebbe esserci una new entry che arriverà alla palestra di Franco e che molto presto potrebbe rappresentare un nuovo interesse sentimentale per Angela. Sarà amore tra loro? La presentazione del romanzo scritto da Michele si avvicinerà a Silvia sarà in ansia, temendo di non essere all'altezza della situazione. Sarà compito del marito convincerla a stare tranquilla, ma davvero sarà possibile raggiungere tale risultato? Non potranno mancare i nuovi problemi all'interno della famiglia Poggi: se da un lato Niko cercherà di convincere Beatrice che Alberto ha solo voluto metterlo in cattiva luce, dall'altro ci sarà Renato che dovrà fare i conti con i suoi sospetti relativi a Nadia. Le telecamere di videosorveglianza confermeranno che aveva ragione a credere in questa tresca clandestina? A quanto pare sembra che anche per questa coppia arriverà il momento della verità e oggi Nadia dovrà ammettere i propri errori, temendo le inevitabili conseguenze.

© Riproduzione Riservata.