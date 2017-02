UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Mauro racconta a Felipe la sua triste storia

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA FERMA IL MATRIMONIO DI MAURO? - Nel corso delle prossime puntate italiane di Una vita, Humilidad diventerà una presenza costante, confermando la sua posizione di fidanzata ufficiale di Mauro, come da lui stesso annunciato a Felipe. Ma quali saranno le sorti di questa coppia nei prossimi mesi? Ancora una volta ci vengono incontro le anticipazioni spagnole che confermano come in realtà il poliziotto si sentirà costretto a mantenere la promessa presa, soprattutto quando Humilidad subirà un incidente e resterà su una sedie a rotelle. Teresa in un primo momento sembrerà rassegnata a questo inevitabile passo, ma proprio il giorno delle nozze cambierà idea, decidendo di interrompere la Messa per rivelare davanti a tutti i propri sentimenti. Non tutto però andrà come previsto e la colpa, indovinate un po' di chi sarà? Ovviamente della perfida Cayetana che con uno stratagemma riuscirà a fare tardare Teresa, che non riuscirà a portare a termine il suo piano. Mauro e Teresa saranno così sposati ma infelici!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: LA TRISTE STORIA DI MAURO - Una vita tornerà questo pomeriggio su Canale 5, ripartendo dalla tristezza di Mauro per quanto accaduto con Teresa. Il poliziotto, degradato a causa dell'ennesimo intrigo di Cayetana, troverà in Felipe la spalla ideale su cui piangere, raccontandogli i motivi dei suoi problemi con la maestra. Nonostante i sentimenti verso di lei siano innegabili, tra loro non potrà mai esserci nulla di sentimentale, poiché lui è già impegnato con Humilidad. Non si tratterà però di un fidanzamento caratterizzato dal vero amore, quanto piuttosto di un grave errore commesso qualche anno prima. In tale occasione, infatti, San Emeterio aveva trascorso una sola notte in compagnia della donna che si trovava in convento, pronta a prendere i voti. Tale tresca era stata scoperta dal padre di lei, che aveva minacciato di diseredarla per quanto accaduto, obbligando Mauro a prendersi le sue responsabilità. Le aveva chiesto di sposarla anche se aveva dimostrato di non avere molta fretta per pronunciare il fatidico sì. Ma basterà questo legame per fargli dimenticare la sua Teresa?

