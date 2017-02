UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Manuel Vallicella in bilico, l’addio è più lontano? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: L’ADDIO DI MANUEL VALLICELLA IN BILICO – Manuel Vallicella lascerà davvero il trono di Uomini e Donne? Lo scopriremo nella nuova registrazione del trono classico che dovrebbe andare in scena mercoledì 15 febbraio. Sui social, nel frattempo, continuano a circolare rumors su quella che potrebbe essere la scelta del tronista veronese. Dopo aver annunciato di non vivere bene il suo ruolo, Manuel ha rivelato di aver pensato di lasciare tutto, salvo poi prendersi del tempo per riflettere dietro suggerimento di Maria De Filippi. La decisione definitiva dell’ex corteggiatore di Ludovica Valli verrà annunciata nella prossima registrazione anche se l’addio di Manuel sembra ormai lontano. Secondo quanto si legge sul Vicolo delle News, infatti, una fan di Uomini e Donne ha incontrato Manuel a Verona. Il tronista è apparso sereno e felice mostrandosi totalmente diverso dal ragazzo cupo delle ultime settimane di Uomini e Donne. Manuel, dunque, ha superato il periodo buio ed è pronto a mettersi totalmente in gioco per trovare il suo grande amore?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA TRA CARMEN RIMAURO E FRANCESCA MATURANZA – Per la gioia di tutte le sue fans e delle sue corteggiatrici, Manuel Vallicella potrebbe decidere di restare sul trono di Uomini e Donne. Una decisione a cui potrebbero aver contribuito in modo determinante Carmen Rimauro e Francesca Maturanza, le due ragazze che hanno fatto subito breccia nel cuore di Manuel che le ha definite le donne del suo trono. Entrambe bellissime e molto interessate a Manuel, in questi giorni in cui non l’hanno potuto vedere e sentire per la mancanza di registrazioni, gli hanno dimostrato il loro interesse scrivendo diversi messaggi sui social. Sia Carmen che Francesca, con frasi ricche d’affetto, hanno implicitamente esortato Manuel a non arrendersi e a portare avanti il suo percorso nel programma. Due appelli social, dunque, quelli di Carmen e Francesca che potrebbero aver convinto Vallicella a ripensarci. Andrà davvero così?

