UOMINI E DONNE / Anticipazioni: data della nuova registrazione, cosa farà Manuel Vallicella? (oggi, 13 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: ECCO QUANDO SI REGISTRA LA NUOVA PUNTATA (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Manuel Vallicella lascerà il trono classico di Uomini e Donne? La puntata andata in onda oggi, lunedì 13 febbraio 2017, ha tracciato i contorni di un ragazzo decisamente insofferente diviso tra la volontà di abbandonare e il desiderio di potere continuare il suo percorso sostenuto anche dall’amore che il pubblico gli ha dimostrato. Dopo gli sviluppi sentimentali di Sonia Lorenzini e Luca Onestini, Maria De Filippi ha aperto la parentesi legata alla probabile decisione del tronista super tatuato. Nel frattempo però, il popolo della rete si “spacca” a metà per la sua attuale decisione. Qualcuno infatti, consiglia a Vallicella di indagare sul suo malessere: “Questo ragazzo ha dei problemi che probabilmente dovrà risolvere anche facendosi aiutare da una persona competente magari psicologo…”. Alcuni invece, si schierano dalla sua parte ed accusano gli utenti per le critiche: “Ma una volta che trovate una persona non attaccata al trono vi lamentate pure? È una persona VERA, probabilmente non si capisce neanche lui, ma ha bisogno solo di trovare un equilibrio e una donna che gli tenga testa!”. Successivamente, un’altra estimatrice di Manuel dà ragione a Maria quando dice che il tronista forse dovrebbe più credere in se stesso e nelle sue capacità: “Io non cambio idea. Sei gentile, introverso sì... Ma un ragazzo che parla così della sua mamma non può che essere meraviglioso! In bocca al lupo... Amati di più”. Proprio in trasmissione Manuel, sollecitato da Maria ha affermato che il suo malessere non è affatto da attribuire ai commenti sul web ed anzi, proprio i fan della rete, gli hanno dimostrato da sempre di essergli vicini con estremo affetto: cosa farà? Anche Luca in puntata, l’ha sollecitato a rimanere affermando che, nonostante i battibecchi tra loro, vederlo andare via sarebbe un grandissimo peccato. Nel frattempo, giovedì 16 febbraio 2017, Maria De Filippi ritornerà in pista con la nuova registrazione e così, a breve, scopriremo cosa deciderà di fare il tronista super tatuato. Se volete rivedere la confessione destabilizzante di Manuel, potete farlo cliccando qui.

