UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e gossip: Luca Onestini deluso dalle sue corteggiatrici (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: LUCA ONESTINI DELUSO DALLE SUE CORTEGGIATRICI (TRONO CLASSICO, OGGI 13 FEBBRAIO) - Il prossimo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne si preannuncia ricco di novità. Oltre alla dichiarazione di Manuel Vallicella, che a quanto sembra è pronto ad abbandonare il programma, ci sarà spazio anche per Luca Onestini e per i suoi malumori in vista delle sue ultime esterne. Un flash back, infatti, riporterà i telespettatori alla puntata precedente, quando il tronista ha potuto conoscere meglio Giulia e Soleil al di fuori del programma con due esterne molto interessanti. Questi filmati, però, hanno lasciato indifferenti le due donne alla sua corte e il tronista non riuscirà a trattenere il suo malumore di fronte a tutto ciò. Deluso da questo atteggiamento così disinteressato, si sfogherà con la redazione per non aver visto nelle due ragazze atteggiamenti "di pancia", ma subito dopo sarà raggiunto da Giulia, che unirà all'indifferenza iniziale il disinteresse nei suoi confronti. Fra i due ci sarà un aspro confronto, che porterà Luca Onestini ad andare via. Subito dopo, in studio si tornerà sull'argomento e qui la corteggiatrice rivelerà di essere rimasta scottata dalla sua precedente relazione, forse per questo oggi appare circondata da una corazza che la fa apparire molto dura. Poco dopo, il tronista potrà assistere, grazie a un filmato girato dalla redazione, alla reazione avuta da Soleil dietro le quinte dello show. La bionda corteggiatrice, infatti, in seguito alla visione dell'esterna, ha avuto una forte crisi di ansia accompagnata da lacrime e panico. Una reazione che Luca Onestini di certo non aveva messo in conto, ma che in qualche modo riabilita Soleil ai suoi occhi. E mentre Tina non potrà fare a meno di notare quel suo lato romantico che non aveva mai del tutto compreso, alcune persone presenti nel parterre riveleranno di aver visto la corteggiatrice uscire dal camerino con il sorriso sulle labbra. Soleil ha messo a punto una piccola recita per conquistare il cuore di Luca Onestini o le sue lacrime sono sincere?

