UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: Alessandro Schincaglia va via tra la delusione di Sonia Lorenzini (Trono Classico, oggi 13 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: VIA DALLA PUNTATA IL CORTEGGIATORE PREFERITO DI SONIA (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Oggi pomeriggio la settimana televisiva con Uomini e Donne si è aperta con il trono classico e le nuove dinamiche di Sonia Lorenzini. L’appuntamento si è aperto con gli ultimi sviluppi tra la tronista e Federico Piccinato e, chiusa questa parentesi Alessandro Schincaglia è entrato in studio raccontando di avere fatto il passo più lungo della gamba: “Non mi sento tranquillo, voglio trovare la mia serenità fuori da questo contesto…” ha dichiarato il corteggiatore. Sonia in puntata si dispiace affermando di avere provato per lui un interesse fin da subito: “Io faccio un passo verso di lui ma non recepisce…”. Alessandro racconta che la sua precedente storia non c’entra per quanto riguarda i sentimenti ma: “L’essere stato ferito ha fatto sì che si tirasse su un muro, non riesco ad esprimermi”, afferma il ragazzo in evidente difficoltà mentre ha confessato di sentirsi completamente bloccato: “Non posso controllare le mie emozioni, devo risolvere i miei problemi, non riesco a stare qua dentro”. Alessandro appare fortemente bloccato a livello sentimentale mentre Tina Cipollari domanda se la sua ex possa essere tornata nel suo cuore in qualche modo. Maria spiega che il ragazzo non ha superato la batosta non a livello sentimentale ma per la sofferenza causata dopo la fine. “Un fulmine a ciel sereno!” chiosa Tina fortemente perplessa mentre Sonia afferma: “Sembravi interessato…”. “La mia ex si è fatta risentire ma per rispetto di Sonia…” farfuglia il ragazzo mentre la tronista lo interrompe subito: “Per rispetto di Sonia potevi parlarmene in esterna!”. Lui ha quindi confessato di essersi voluto prendere del tempo per riflettere e, di seguito, il tutto si è concluso con la sua eliminazione: “Mi dispiace… le cose che ho detto a lei io le penso veramente e le auguro un bellissimo percorso”.

