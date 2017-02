UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: cosa vedremo nella puntata di San Valentino? (Trono Classico, oggi 13 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: DOMANI LA PUNTATA SPECIALE DI SAN VALENTINO (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Domani pomeriggio a partire dalle 14.45 circa, ci sarà spazio per il nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Come spesso anticipato anche durante le precedenti puntate, ci sarà spazio per una divertentissima puntata speciale dedicata alle coppie del programma per festeggiare San Valentino in maniera "alternativa": cosa vedremo? Proprio poche ore fa, si è conclusa l'ultima puntata del trono classico che ha lasciato i telespettatori davvero con l'amaro in bocca in quanto, Manuel Vallicella ha palesato la sua volontà di abbandonare il suo ruolo da tronista sentendosi fortemente a disagio e non adatto per la situazione proposta da Maria De Filippi. Il prossimo giovedì 16 febbraio si registreranno le nuove dinamiche del trono e così, scopriremo cosa deciderà di fare il tronista super tatuato. In rete nel frattempo, i fan gli stanno offrendo molto coraggio dedicandogli tanti pensieri d’amore ed infatti, anche in puntata Manuel ha affermato di essere molto coccolato dal suo pubblico che gli ha sempre offerto la giusta carica per potere andare avanti. In attesa di scoprire il “destino” televisivo di Vallicella, domani pomeriggio ci sarà spazio per un avvenimento molto speciale che vedrà protagonisti Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese insieme a Federico Gregucci, Claudio D'Angelo con Ginevra Pisani, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Riccardo Gismondi con Camilla Mangiapelo e Francesca Del Taglia insieme a Eugenio Colombo. Quello che andrà in onda sarà una sorta di Pechino Express che strizzerà l'occhio non poco al format web dal titolo "Maria Express" realizzato da Trash Italiano. La puntata andrà in onda tra le strade della Capitale con i ragazzi intenti a portarsi a casa degli obiettivi ben precisi e, dalle prime anticipazioni già emerse in rete, sarà senza ombra di dubbio una divertentissima puntata proprio da non perdere: tutti pronti?

© Riproduzione Riservata.