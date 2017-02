UOMINI E DONNE / Trono Classico News: Luca Onestini infuriato con Giulia che se la prende con Soleil “Poraccia!” (oggi, 13 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS: LUCA ONESTINI ARRABBIATO CON GIULIA, ECCO PERCHÉ! - Dopo le dinamiche di Sonia Lorenzini, il trono classico di Uomini e Donne è proseguito con gli sviluppi sentimentali di Luca Onestini. La scorsa puntata infatti, è scattato il primo bacio tra il tronista e Giulia, una delle sue corteggiatrici preferite. Il ragazzo bolognese però, dopo il nuovo appuntamento ha avuto modo di sfogarsi con la redazione avendo paura di essere preso in giro sia da Giulia che da Soleil per via di alcune mancate reazioni. “Giulia mi è sempre sembrata quella più sincera e vera ma non ha battuto ciglio, non ha fatto una piega”, si confida Luca arrabbiandosi non poco per le invisibili reazioni delle ragazze: “Non mi va di essere preso in giro”. Onestini poi, ha avuto modo di incontrare Giulia per confidarle i suoi malumori: “Dovevo confrontarmi con lei” ha chiosato l’ex Mister Italia. “Mi sembrava più vera Soleil che te…” confida Luca in esterna mentre lei afferma la sua delusione: “Per come sto io nemmeno sarei venuta in esterna e, tornassi indietro non ti bacerei”. Il tronista racconta la sua rabbia affermando di non avere voglia di portarla fuori mentre cerca di fuggire dalla stessa: “Se ci tieni a me devi reagire!” la sollecita. Giulia però pretende il confronto: “Mi è dispiaciuto che tu ti sia comportato così…”. Luca si arrabbia per il post che la ragazza ha pubblicato su Instagram: “Se ti definisci così riservata perché non lo dicevi a me piuttosto che pubblicare su Instagram?”. Soleil scoppia a ridere in studio con Giulia che afferma: “Ride? Poraccia!”. Giulia dichiara in seguito di avere chiamato in redazione ogni giorno per sfogarsi ma non avrebbe mai cercato il tronista per orgoglio: “Non ci hai capito niente di me!” ha chiosato la ragazza dopo le accuse di falsità da parte del tronista.

