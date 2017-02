Una Vita / Anticipazioni puntate dal 14 al 17 febbraio: Mauro racconta i suoi peccati, ha perso Teresa per sempre?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SETTIMANALI DAL 14 AL 17 FEBBRAIO: Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla prima vera e propria lite tra Teresa e Mauro e proprio in questi giorni, in Una Vita, il commissario ha rivelato di essere legato ad una misteriosa donna. Una ragazza per bene e che lui ha rovinato per sempre. Da allora, il commissario si è preso cura di lei pagando vitto e alloggio e presto, sicuramente, si ritroverà ad essere suo marito anche se non la ama. Prima dell'amore c'è il dovere e questo, nel corso degli anni, lo ha spento. Solo grazie a Teresa ha finalmente trovato il modo di guardare avanti ma non può illuderla visto che è in qualche modo legato ad un'altra donna. Mauro ha finalmente raccontato i suoi peccati all'amico Felipe e adesso i fan sperano solo che la verità venga a galla e possa convincere Teresa a tornare sui suoi passi. La giovane ha deciso di allontanarsi da via Acacias 38, vi farà ritorno per mettere fine all'ascesa di Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 FEBBRAIO: TRINI SMASCHERA LOURDES - La puntata di Una vita di domani sarà decisiva per quanto riguarda le manipolazioni di Lourdes ai danni di tutta la famiglia Palacios. A sorpresa, sarà Maximiliano ad avere un ruolo attivo in questa vicenda, sorprendendo la moglie dell'amico mentre riceverà una somma di denaro molto cospicua. Per questo il marito di Rosina deciderà di informare Trini di quanto scoperto, inducendola a prendere in mano la situazione e ad affrontar la rivale in prima persona: ne conseguirà uno scontro molto duro, che avrà luogo proprio mentre Lourdes si preparerà a fuggire da Acacias 38 per raggiungere il suo amante in Argentina. Le urla tra le due donne faranno intervenire lo stesso Ramon, che si troverà di fronte ad una situazione davvero sorprendente. Non mancheranno le incredibili novità anche per quanto riguarda Teresa, decisa a lasciare la città dopo essere stata respinta da Mauro. Anche in questo caso accadrà la più sorprendente delle sorprese, in quanto sarà Fabiana ad intervenire per evitare che ciò accada, chiedendo alla maestra di seguirla in soffitta. Sarà qui che leggerà una lettera nella quale sarà scritta la ninna nanna che una domestica le cantava quando era una bambina. Quella domestica sarà quindi proprio Fabiana? Sarà questo il tassello mancante per ricostruire il suo misterioso passato?

