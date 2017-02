Uomini e Donne/ Anticipazioni trono over: Gemma Galgani, un appuntamento romantico con Michele dà il via alla polemica (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA GALGANI, UN APPUNTAMENTO ROMANTICO CON MICHELE DÀ IL VIA ALLA POLEMICA (TRONO OVER, OGGI 13 FEBBRAIO) - Cosa succederà nel corso della prossima puntata del trono over? Come sempre, al centro della scena delle nuove puntate di Uomini e donne, ci sarà Gemma Galgani, che stavolta, però, raggiungerà le poltroncine rosse dello studio per discutere del suo romantico appuntamento con Michele. La dama, infatti racconterà di aver passato una piacevole serata con lui, soprattutto perché, a quanto pare, il cavaliere non ha smesso un attimo di dedicarle delle attenzioni. Gemma, sorpresa da questo incontro sul quale non avrebbe scommesso granché visto lo scarso interesse che negli ultimi periodi ha provato nei confronti di Michele, acconsentirà a rivederlo ancora una volta per continuare la conoscenza, nonostante il cavaliere si stia attualmente vedendo anche con Cristina, con la quale dichiara anche di essere un tantino "più avanti". Da tutto ciò, naturalmente, si creeranno una serie di incomprensioni, che porteranno Cristina a criticare Gemma per quelli che definisce atteggiamenti messi in atto con l'unico scopo di fare ingelosire Giorgio. La dama, inoltre, dichiarerà di essere nello studio di uomini e donne per trovare un compagno e non un amico, di conseguenza non ha intenzione di restare a guardare mentre un'altra gli soffia via da sotto il naso la sua conquista. All'aspra polemica, come ormai consuetudine nel dating show di Canale 5, raggiungerà anche Tina Cipollari, che rivolgerà le sue accuse al cavaliere e lo definirà falso. Incuranti di ciò che hanno scatenato, però, Gemma Galgani e Michele decideranno di continuare la loro frequentazione e chiuderanno la questione, almeno per il momento, ballando assieme al centro dello studio.

