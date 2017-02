Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Un addio a sorpresa e una decisione shock (oggi 13 febbraio 2017)

Uomini e Donne Oggi, quale trono va in onda su Canale 5? Sonia e Luca in grande difficoltà (oggi 13 febbraio 2017) - Riparte una nuova settimana di Uomini e Donne e lo fa con una nuova puntata del Trono Classico. Si comincia nuovamente con Sonia Lorenzini che, dopo le numerose accuse che parlano di un accordo con Federico Piccinato (e tanto di valide prove) cerca di andare avanti, svelando che avrebbe voluto uscire anche con Alessandro Schincaglia ma il corteggiatore non ha voluto. Lui spiega che avrebbe voluto parlarle del suo disagio per quanto saputo su lei e Federico ma anche perché, dopo la sua storia finita con una sua ex, non si sente ancora sereno per dare il via ad una nuova storia d'amore. Sonia lo aveva già percepito, mentre Tina Cipollari azzarda che la sua ex è tornata a farsi sentire; lui lo ammette e poi saluta la tronista. Si passa così a Luca Onestini che oggi ammette di essere particolarmente infastidito dopo il comportamento avuto dalle sue corteggiatrici Giulia e Soleil. Il tronista svela di aver parlato con la redazione subito dopo la scorsa puntata in quanto deluso dall'assenza totale di reazioni delle due corteggiatrici.

Uomini e Donne Oggi, Trono Classico: Manuel Vallicella vuole lasciare il trono (oggi 13 febbraio 2017) - Il tronista chiede allora alla redazione di poter incontrare Giulia che però, come lui, è molto arrabbiata. La corteggiatrice afferma che lui "è calato tantissimo", mentre Luca cerca di capire il perchè dell'assenza di reazioni in studio da parte sua. Lei svela che non avrebbe voluto neppure vederlo in esterna anche se solo per pochi minuti. Diversa invece la reazione di Soleil che, dopo la puntata, ha avuto un forte sfogo tra le lacrime con la redazione per quello che ha visto in puntata su Luca. Il tronista decide allora di parlarne, ma in studio Alessia parla di lei e svela che, all'uscita dal camerino, era sorridente e serena. Si conclude con Manuel Vallicella ma la De Filippi annuncia che non saranno mostrate le sue esterne perchè il tronista sta pensando di ritirarsi. Manuel si dice a disagio, è solo da 10 anni e non è facile per lui stare davanti alle telecamere per trovare l'amore. Gianni però, proprio per questo, lo ritiene la persona più giusta per il ruolo, mentre la De Filippi gli da tutto il tempo che desidera per riflettere.

