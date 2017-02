VLADIMIR LUXURIA/ L'opinionista sempre puntuale: quale naufrago prenderà di mira? (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

VLADIMIR LUXURIA, L'OPINIONISTA SEMPRE PUNTUALE: QUALE NAUFRAGO PRENDERÀ DI MIRA? (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA OGGI 13 FEBBRAIO) - Vladimir Luxuria torna anche oggi su Canale 5 per la nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2017: opinionista sempre puntuale e in grado di afferrare il nocciolo della questione, quale naufrago prenderà di mira questa settimana la commentatrice del reality show condotto da Alessia Marcuzzi? Possiamo provare a capirlo analizzando il suo comportamento durante la scorsa puntata, quando Vladi si è mostrata in tutta la sua eleganza, fasciata in un gessato che lei stessa definisce gender fluid, rigoroso in testa e morbido ed elastico nel corpo. Durante l'episodio che ha portato all'eliminazione di Andrea Marcaccini per il contenzioso penale con l'ex fidanzata che dice di aver subito delle percosse, l'opinionista ha gestito al meglio la delicata situazione, con garbo e discrezione. Anche riguardo alla battuta di Cristiano Malgioglio, che l'ha etichettata come maestrina saputella, Vladimir Luxuria ha risposto con la sua proverbiale ironia, facendosi scivolare addosso l'intera faccenda. Qualche polemica è sorta invece con l'attore Massimo Ceccherini, durante lo svolgimento della prova leader, ma tutto si è risolto velocemente.

VLADIMIR LUXURIA, L'OPINIONISTA SEMPRE PUNTUALE: LE DOTI AL REALITY (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA OGGI 13 FEBBRAIO) - Le doti più evidenti di Vladimir Luxuria sono senza alcun dubbio l'ironia e il sarcasmo. L'opinionista sa accendere gli animi con parole non dette e trucchetti, stuzzicando anche eventuali antipatie nel gruppo dei naufraghi dell'Isola; allo stesso tempo Vladimir sa valorizzare i concorrenti e motivarli nei momenti di sconforto, nelle difficoltà della fame e delle punture dei mosquitos, quando a causa del gioco e delle liti vogliono gettare la spugna. Nel mondo dei social, Vladimir Luxuria è molto amata per le sue battute irriverenti e sempre divertenti, e gli appassionati del programma creano spesso meme ironici sul suo personaggio. Nella prossima puntata de L'Isola dei Famosi, in onda proprio stasera, ci si aspetta che l'opinionista faccia ridere il suo pubblico con la consueta ironia. I pronostici di Vladimir, soprattutto, sono molto seguiti su Twitter, Facebook e sui social in generale, tanto che l'opinionista sta diventando la vera veggente del programma, e sembra quasi sappia dialogare lei stessa con le conchiglie e i loro segreti.

