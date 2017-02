X - MEN 2/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman e Patrick Stewart

X MEN 2, IL FILM IN ONDA OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: IL CAST - X-Men 2 è il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere fantascienza – avventura, realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2003 per la regia di Bryan Singer, mentre nel cast sono presenti Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Halle Berry, Famke Janssen e tantissimi altri ancora. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

X MEN 2, IL FILM IN ONDA OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il mutante Nightcrawler (Alan Cummming), sfruttando i suoi poteri di teletrasportarsi da una parte all'altra del mondo, sta per mettere in atto il suo piano di uccidere il presidente degli Stati Uniti convinto che questo possa permettere agli stessi mutanti di avere maggiore libertà. Il piano, tuttavia, fallisce con la situazione tra gli uomini e che gli stessi mutanti che peggiora pericolosamente lasciando presagire che ben presto possa scoppiare una vera e propria guerra. Intanto Wolverine (Hugh Jackman) ha deciso di lasciare la scuola degli X-Men voluta dal professore Xavier (Patrick Stewart) per andare in cerca del proprio oscuro passato e capire finalmente il perché il proprio corpo presenti questo possente strato di adamantio, una lega di incredibile resistenza che praticamente non ha pari nel mondo. Intanto, Mystica (Rebecca Romjin), sfruttando la capacità di assumere la fisonomia di tutte le persone che incontra è riuscita ad entrare nella sede del carcere speciale costruito appositamente dal colonnello Stryker (Brian Cox) per tenere sotto controllo Magneto (Ian McKellen) ed ossia utilizzando soltanto plastica senza alcun metallo. La brava Mystica in qualche modo riesce a far arrivare a Magneto un piccolo frammento di ferro che il mutante riesce a sfruttare alla perfezione uccidendo i propri carcieri e tornando dunque in libertà. Wolverine è riuscito a scoprire qualcosa sul proprio passato ed in particolare di avere un legame con lo stesso colonnello Stryker che a quanto pare ha fatto condurre sul suo corpo un particolare esperimento di innesto della potente lega. Il professore e Magneto si ritrovano dopo un bel pò di tempo ed insieme riescono a scoprire che dietro l’attacco al Presidente degli Stati Uniti ci sia proprio Stryker intenzionato a far scoppiare un conflitto tra uomini e mutanti in maniera tale da dar fondo al proprio viscerale odio che ha nei confronti degli stessi mutanti per via della tragedia che ha dovuto subire nella propria famiglia. Gli X-Men ed i mutanti fedeli a Magneto decidono di unire le forze per riuscire a fermare il criminale piano del colonnello per una battaglia epica nel corso della quale ci saranno dolorose perdite.

