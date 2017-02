XENOFOBIA IN EUROPA/ Verso il nazionalismo: ecco le misure di repressione contro i migranti (Presa Diretta, 13 febbraio 2017)

IMMIGRAZIONE INCONTROLLATA, VERSO IL NAZIONALISMO: QUALE DESTINO ATTENDE L'EUROPA? (PRESA DIRETTA, 13 FEBBRAIO 2017) - L'emergenza immigrazione interessa tutti i Paesi europei e del mondo, alle prese con diverse misure di sicurezza per scongiurare il collasso economico. Le Nazioni che hanno dalla loro parte una posizione strategica dal punto di vista geografico, hanno innalzato cordoni ed organizzati pattugliamenti per frenare il flusso migratorio alla fonte. E' il caso per esempio dell'Ungheria, che vede l'impiego di 300 volontari paramilitari intenti a dare la caccia agli immigrati per rispedirli da dove sono venuti. Molte le testimonianze che inoltre si stanno diffondendo su internet riguardo all'uso da parte di questo corpo privato della forza bruta, grazie all'uso di armi da offesa. Un'ipotesi che secondo il governo non è verosimile, ma che preso trova conferma nei video girati da improvvisi testimoni. Questa sera, lunedì 13 febbraio 2017, Presa Diretta approfondirà l'argomento grazie al servizio Non passa lo straniero, di Raffaella Pusceddu. E ancora, che cosa succederà in futuro all'Europa? Sono sempre più in aumento gli elettori che appoggiano politiche dure e di repressione da parte dei politici. E' il caso per esempio dell'Austria, dove lo scorso mese si sono svolte le Presidenziali e che Norbert Hofer, candidato del Partito della Libertà, ha sfiorato la vittoria. E ancora in Germania, dove negli ultimi mesi le autorità sono alle prese con sempre più numerose proteste da parte di movimenti anti-islamici, come Pegida.

