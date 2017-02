È una sporca faccenda, Tenente Parker!/ Su Iris il film con John Wayne e Eddie Alber

È UNA SPORCA FACCENDA TENENTE PARKER, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: IL CAST - È una sporca faccenda tenente Parker è il film in onda su Iris oggi, martedì 14 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola a metà tra azione, poliziesco e thriller del 1973, con la regia di John Stugees e sceneggiatura di Lawrence Roman. Il cast include John Wayne, Eddie Alber, Diana Muldaur, Coleen Dewhurst, Clu Gulager, David Haddlestone, James Watkins, Al Lettieri, Julie Adams, Roger Mosley, William Bryant, Richard Kelton, Joe Tornatore, Dick Friel, Richard Eastman e Fred Waugh. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

È UNA SPORCA FACCENDA TENENTE PARKER, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia di un poliziotto di Seattle tale Lou Parker dai modi arroganti e poco convenzionali, per questo motivo attira molte grane e finisce sistematicamente nei guai, cosa che non va a genio al suo supervisore Kosterman. Stan Boyle, amico di vecchia data del tenente Parker, viene ucciso in una sparatoria, i sospetti ricadono subito sul signore della droga Santiago. Intenzionato a smascherarlo Lou Parker insegue Santiago fino ad arrivare in un bar, dove quest'ultimo incontra il suo avvocato, Parker segue Santiago in bagno e lo gonfia di botte. Il comportamento del tenente non passa inosservato grazie alla protesta in procura degli avvocati di Santiago. Per tutta risposta il supervisore Kosterman sceglie di aprire un caso sul conto di Lou Parker, quest'ultimo decide di dimettersi dalla polizia e di indagare per conto proprio sulla faccenda del traffico di droga. Inizia così per il tenente un viaggio alla ricerca di informazioni sulle prossime mosse di Santiago, pronto ad architettare una rapina insieme ad altri criminali. Parker si reca prima dal suo informatore uno spacciatore di nome Rosey per avere informazioni su Santiago, ed i suoi e successivamente dalla cameriera Myra, un'informatrice del suo amico Stan allo scopo di ottenere più informazioni. Myra consiglia al tenente di indagare anche all'interno della polizia, attraverso varie vicissitudini Parker si trova coinvolto nella spedizione di un carico di droga verso un inceneritore. Qui avviene la famosa rapina ad opera di Santiago, tra spari e pistole il tenente perde di vista il carico di droga ed i malfattori. Parker si reca negli uffici di Santiago per regolare i conti, scoprendo che lo stesso Santiago è stato truffato con bustine di zucchero. Successivamente incontra la moglie del suo amico Stan, la quale lo informa che i due non andavano più molto d'accordo, salito in macchina vi è un tentativo da parte di due camion di stritolare letteralmente il tenente nella sua auto, Lou finisce in ospedale e viene fermato per 24 ore. Il tenente lascia l'ospedale e nella sua Pontiac scopre tracce di droga, in passato il suo amico Stan aveva utilizzato la sua auto. Lou parker scopre che ad essere coinvolti nel traffico sono Stan e sua moglie Lois, in un ennesimo scontro a fuoco tra parker, santiago e scagnozzi, il malavitoso perde la vita. Lois verrà arrestata e Lou Parker riammesso in polizia.

© Riproduzione Riservata.