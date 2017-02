ABRAMO LINCOLN/ Il primo Presidente americano ad essere assassinato: la sua storia

ABRAMO LINCOLN, L’ASSASSINIO DEL 16ESIMO PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI: LA FINE DELLA SCHIAVITÙ - Abramo Lincoln è nato a Hodgenville, piccola cittadina nello stato del Kentucky, il 12 febbraio del 1809. Stasera, 14 febbraio, andrà in scena su Rai 3 la pellicola Lincoln, che racconta la sua storia. Un personaggio che ha avuto un importante ruolo nella storia degli Stati Uniti d’America, non solo per essere stato il 16esimo Presidente nonché primo della storia ad arrivare dal Partito Repubblicano, ma anche per una serie di battaglie civili che lo hanno visto in prima linea. In particolare, è noto per aver posto fine alla schiavitù con il Proclama di Emancipazione e la ratifica del XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America. Inoltre, è famoso per essere riuscito a mantenere l’unione federale avendo la meglio sugli Stati Confederati d’America nella Guerra di Secessione. Lincoln ha anche dato vita ad una svolta da un punto di vista politico ed in particolare dando inizio ad un percorso che di fatto ha permesso di aumentare il potere del Governo centrale diminuendo progressivamente quello dei vari governi dei singoli stati. Nel suo Paese è ancora oggi celebre nonché considerato un importante documento storico il suo famoso Discorso di Gettysburg, nel quale diede fondo alla sua capacità di oratore, pietra miliare dei valori della nazione americana.

ABRAMO LINCOLN, L’ASSASSINIO DEL 16ESIMO PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI - Abramo Lincoln è stato ucciso il 14 aprile del 1865 nel giorno di venerdì santo a Washington- mentre si trovava all’interno del Ford’s Theatre per assistere allo spettacolo Our American Cousin. Fu ucciso con un colpo di pistola da parte di un famoso attore di teatro di nome John Wilkes Booth. Lincoln è stato primo Presidente della storia degli Stati Uniti ad essere ucciso- e già un anno prima si era salvato miracolosamente da un altro tentativo. L’assassinio è avvenuto cinque giorni dopo la fine della Guerra di secessione coincisa con la resa delle truppe guidate dal generale Robert E. Lee. L’assassinio fu però frutto di una cospirazione di cui fecero parte Lewis Powell, David Herold che avrebbero dovuto uccidere l’allora segretario di stato William H. Seward, e George Atzerodt, che invece avrebbe dovuto porre fine alla vita del vice Presidente Andrew Johnson. Il presidente Lincoln morì la mattina seguente l’attentato. Secondo le testimonianze dell’epoca, Booth entrò nel palco residenziale e sparò a morte il Presidente con un proiettile che trapassò il cranio fino a raggiungere l’occhio destro dall’orecchio sinistro. Booth riuscì a scappare sfruttando la concitazione di quei momenti ma venne ucciso circa 11 giorni dopo in una fattoria del Maryland dove si era nascosto.

