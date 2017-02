ALBA PARIETTI / La showgirl attacca Barbara D'Urso, critica Diletta Leotta e su Maria De Filippi e Fiorella Mannoia... (oggi, 14 febbraio 2017)

ALBA PARIETTI, LA SHOWGIRL ATTACCA BARBARA D'URSO E CRITICA DILETTA LEOTTA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Le parole di Alba Parietti sicuramente faranno scalpore con delle critiche e delle accuse a diversi personaggi molto importanti. In una lunga intervista a Gay.it sottolinea: "Non condivido l'utilizzo che Barbara D'Urso fa del mezzo televisivo. Mi spiego un po' meglio. Non si può calpestare la dignità delle persone come spesso accade, se non sempre, in quelli che sono i suoi programmi. E' pur vero che ci sono tante persone che non aspettano altro, ma allo stesso tempo è pure vero che ci sono persone che non sono in grado di affrontare la televisione e il suo linguaggio. Non si può prendere una persona in preda al delirio perchè ha perso un familiare e strumentalizzare il suo dolore. A me questo tipo di televisione fa molta paura. Penso che ognuno può fare quel che meglio crede, ma io non farei mai certe cose". Parole pesanti anche su Diletta Leotta e sul suo outfit al Festival di Sanremo 2017: "Io non giudico nessuno, ma sono libera di dire quello che penso. Quel vestito lì era inadeguato per la battaglia che la Leotta stava facendo. Glielo sta dicendo una che ha passato la vita, per amor di battuta, più nuda che vestita".

ALBA PARIETTI, LA SHOWGIRL HA DA RIDIRE SU MARIA DE FILIPPI E FIORELLA MANNOIA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Alba Parietti ha degli appunti su Fiorella Mannoia e Maria De Filippi alla kermesse del Festival di Sanremo 2017. La donna sottolinea a Gay.it: "Non c'è niente di male da dire su Maria De Filippi. E' in dubbio che rappresenti il potere assoluto della televisione. Immagino che sia anche piuttosto noioso per lei vedere tutti questi lecchini pronti ad osannarla per qualsiasi cosa". Parole importanti anche su Fiorella Mannoia: "Non mi è piaciuto il suo discorso quando diceva che le donne non sono mai amiche e mai solidali tra di loro. Io penso che le donne sono nemiche quando non sanno distinguere quali siano le circostanze in cui una donna va difesa. Io non difendo a priori un atteggiamento utilitaristico. Le donne non sono e non devono porsi come la fascia debole in assoluto. Non credo che Fiorella Mannoia si vestirebbe mai come si è vestita a Sanremo per andare a un evento benefico a favore dello sfruttamento delle donne".

