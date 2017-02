AMICI 2017 / Ed.16 anticipazioni e news: Video, la “ramanzina” di Maria De Filippi a Riccardo e Giulia (oggi, 14 febbraio)

AMICI 16, ED.2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: VIDEO, GIULIA E RICCARDO RIMPROVERATI DA MARIA DE FILIPPI (OGGI, 14 FEBBRAIO) - Proseguono incessantemente le dinamiche televisive di Amici 2017. La 16esima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, prosegue non solo con i suoi daytime su Real Time ma anche su Canale 5 ogni sabato con il lungo appuntamento pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Proprio questa settimana inoltre, ci sarà spazio per la nuova registrazione che vedremo in scena dal prossimo sabato e verrà registrata venerdì 17 febbraio. In attesa del serale che dovrebbe aprire le danze alla fine di marzo, scopriamo cosa accade attualmente nella scuola più talentuosa d'Italia. Proprio durante lo speciale pomeridiano, al centro delle polemiche è finito nuovamente Riccardo Marcuzzo, il cantautore milanese che, nonostante sia amato molto dal pubblico delle ragazzine, si porta a casa quotidianamente, numerosi rimproveri e provvedimenti. Sul web inoltre, si vocifera anche di serale a rischio: sarà così? Maria De Filippi, durante la puntata del sabato, di ritorno dal break pubblicitario, ha riproposto una clip audio in studio con protagonisti Riccardo e Giulia parlare tra di loro. Dopo la frase pronunciata da Alex Braga in riferimento ai maschi alfa della scuola, Riccardo ha espresso il suo punto di vista durante la pausa. Maria ha apostrofato Giulia e Riccardo come "stupidotti" in quanto, sanno bene che anche durante la pubblicità i loro microfoni restano ugualmente aperti. Giulia infatti, ha evidenziato che la trasmissione mette in mostra le polemiche tra Riccardo e Mike solo per portarsi a casa una bella scorpacciata di share: "Devono portare avanti il fatto che voi due siete nemici, perché fa audience”. Maria però, non era della stessa opinione: "Ho l’impressione che voi a volte non sapete di cosa parlate. Se tu, Giulia, puoi pensare che, dopo anni di edizioni di questo programma, ci sia bisogno di Riccardo e di Mike per fare la trasmissione, credimi, ti sbagli di grosso. Te lo dico perché a volte uno si riempie la bocca di parole che non conosce e, credimi, c’è tanto lavoro dietro la trasmissione e non sono loro che la fanno… va bene così!” ha chiosato la conduttrice. La rivalità tra Riccardo e Mike emergerà anche durante la prossima registrazione del 17 febbraio? Se vi siete persi la “ramanzina” della De Filippi, potete rivederla cliccando qui.

