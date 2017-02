ANGIE TRIBECA / Anticipazioni puntata 14 febbraio 2017: cosa nasconde il capo Chet?

ANGIE TRIBECA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 14 febbraio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Angie Tribeca, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Comandante pesce grosso". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: durante la notte, un ladro misterioso si introduce in un celebre museo della città e ruba uno dei quadri che si trovano esposti nella galleria. Il capo Chet (Jere Burns) richiede l'intervento di Angie (Rashida Jones) e Geils (Hayes MacArthur), sottolineando di essere molto arrabbiato per il furto avvenuto perché fa sfigurare l'azione della Polizia, presente sul posto per impedire avvenimenti di questo tipo. Una volta incontrato il direttore del museo, il dottor Zaius (John Michael Higgins), Angie scopre quale sia il quadro rubato dal museo ed ha un piccolo sussulto. L'imprenditore punta invece il dito dritto contro il fratello gemello Randy, che definisce un poco di buono e dedito a commettere crimini. Mentre si trovano in viaggio verso l'abitazione di Randy, Geils ha modo di capire perché la sua partner appaia così turbata. Molti anni prima, aveva infatti lasciato il Paese per vivere qualche tempo in Francia, città magica e romantica, dove tuttavia si era imbattuta in diverse difficoltà relazionali. Fino a quando non conobbe, quasi per caso, Carpaccio MacGuffin (James L. Brewster), un pittore anziano ma molto sexy e che soprattutto aveva i suoi stessi desideri. Tuttavia, visto che Angie è abituata al mordi e fuggi, anche questa stupenda storia d'amore è destinata a finire e durante il loro addio, Carpaccio trae l'ispirazione per dipingere il suo quadro, Il pollice. Angie è quindi la musa che ha reso possibile il capolavoro, ma quando i due detective hanno modo di parlare con Randy, scoprono che in realtà il colpevole è il fratello. Nell'appartamento di Zaius viene infatti ritrovata una copia del Pollice, ma il medico legale rivela in seguito che si tratta in realtà di un falso e che il vero dipinto si trova a casa di Randy.

ANGIE TRIBECA, ANTICIPAZIONI DEL 14 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "COMANDANTE PESCE GROSSO" - In questo nuovo episodio di Angie Tribeca, le guest stars che appariranno saranno David Koechner ed Amy Smart, che conosceremo rispettivamente nel ruolo di Bigfish e la figlia Stacy. Angie e Geils dovranno affrontare un nuovo e pericoloso caso, ficcando il naso all'interno del giro di prostituzione. Il Tenente Chet tuttavia inizierà a temere che di due detective possano scoprire più del necessario ed adducendo la presenza di un pesce grosso fra i sospettati, impone loro di interrompere le indagini. Insospettita da questo strano comportamento, ovviamente Angie farà tutto l'opposto, non si darà per vinta e sceglierà di proseguire ugualmente per fermare la minaccia. Stop è infatti l'unica parola che non va mai e poi mai detta ad Angie Tribeca.

© Riproduzione Riservata.