ARROW 5 / Anticipazioni puntata 14 febbraio 2017: una nuova vigilante in arrivo?

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 14 febbraio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Vigilante". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Felicity (Emily Bett Rickards) guida Arrow (Stephen Amell) e Diggle (David Ramsey) seguendo il segnale del cellulare di Church, ma Oliver non intende informare il resto della squadra perché teme che si tratti di una trappola. Una volta trovato il dispositivo, appare un messaggio di Prometheus che annuncia che la guerra è iniziata. Analizzando gli ultimi eventi, Oliver conclude che il metaumano ha ucciso Church perché si è messo in mezzo al suo vero bersaglio, ovvero Arrow. Nel passato, Oliver viene scoperto da Kovar (Dolph Lundgren), che ordina ai suoi uomini di ucciderlo. Nel presente, Prometheus uccide una giovane donna e madre e subito dopo una nuova vittima. L'unico collegamento fra i due casi è uno shuriken, l'arma del delitto, e Diggle incarica Felicity di prelevarlo al fidanzato Malone (Tyler Ritter). Più tardi, Susan Williams (Carly Pope) prende di mira sia l'amministrazione che Billie, rivelando allo stesso tempo che chi ha ucciso Church è lo stesso che sta compiendo nuovi omicidi. Nel passato, Ishmael Gregor (David Meunier) propone ad Oliver una pericolosa missione sotto copertura per catturare Kovan. Nel presente, i media iniziano a diffondere diverse emergenze presenti in città e Oliver decide di convocare tutto il team. Dopo aver sedato la minaccia, provocata da un visionario, le reclute contestano ad Oliver l'aver voluto nascondere loro la verità ed aver mancato di rispetto. Nel frattempo, Thea (Willa Holland) scopre per caso che Quentin (Paul Blackthorne) non ha mai smesso di bere. Curtis (Echo Kellum) scopre invece che le vittime nascondono in realtà un codice fatto di anagrammi con cui Prometheus sta comunicando qualcosa. Oliver rivela infatti che sono tutti presenti nella sua lista di persone da uccidere, provocando l'ira di Evelyn (Madison McLaughlin) ed a catena anche delle altre reclute. Nel passato, Oliver incontra la sua nemesi, che tuttavia ha scoperto il suo inganno. Nel presente, Evelyn dimostra di essere particolarmente arrabbiata nei confronti di Oliver, perché non approva il fatto che sia stato un assassino. Accetta tuttavia di collaborare per proteggere la popolazione, ma si imbatte in Prometheus. Quando Oliver accorre per salvarla, Evelyn capisce di essersi sbagliata sul suo conto e lo perdona. Felicity invece decide di rivelare la verità a Billie riguardo al suo lavoro con Arrow e più tardi scopre che Prometheus ha fuso le frecce del giustiziere per quattro anni, ricavandone delle armi. Capiscono quindi che fa parte della Polizia di Star City, mentre Quentin si risveglia in quel momento con in mano una shuriken ed una ferita simile a quella che Oliver ha fatto al metaumano poco prima.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "VIGILANTE" - Un nuovo giustiziere, conosciuto come Vigilante, appare in città ed inizia ad uccidere diverse persone. Quentin rassegna intanto le dimissioni come vice Sindaco ed in seguito racconta a Thea riguardo alla shuriken che ha ritrovato in seguito al suo risveglio, oltre ai continui blackout ogni volta che alza un po' il gomito. La squadra intercetta in seguito il Vigilante mentre sta effettuando una rapina in banca, ma riesce a sfuggire, così come il capo dei ladri, Eric Dunn. In seguito Thea convince Quentin ad iniziare un percorso di riabilitazione, mentre Oliver e Susan iniziano ad avvicinarsi sempre di più. Il team sfrutta in seguito i rapinatori per attirare il Vigilante, che fugge di nuovo dopo che Oliver arriva quasi a smascherarla.

