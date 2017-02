AVANTI UN ALTRO/ Chi sarà il campione di oggi del quiz show condotto da Paolo Bonolis? Riassunto ultima puntata (oggi, 14 febbraio 2017)

AVANTI UN ALTRO, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DI IERI (oggi, 14 febbraio 2017) - Questa sera torna su Canale 5 Avanti un altro, quiz show condotto da Paolo Bonolis alle 18.45. Ogni giorno svariati concorrenti si combattono a suon di domande il trono del campione di giornata per andare al gioco finale e cercare di vincere il montepremi accumulato. Nella puntata di ieri, dopo aver presentato i personaggi del Salottino di Miss Claudia, si è partiti con Francesco, che proviene da Matera e fa il musicista. Le sue risposte sono positive e guadagna subito ventimila euro: decide di andare avanti scegliendo il primo personaggio di giornata. La sua scelta è per il Supereroe pugliese che risponde al nome di Checco Lione. Anche dopo tale domanda dà la risposta esatta così può pescare ancora dal pidigozzaro dove trova cinquanta mila euro, così decide di continuare ancora. Stavolta in studio entra Laura Cremaschi, ossia la Bonas di quest'anno, dopo aver letto la previsione su un bigliettino, tiene compagnia al concorrente mentre vengono lette le domande da Laurenti e Bonolis. Francesco però risponde in modo errato e quindi subentra Martina, ventottenne di Latina che svolge la professione di consulente finanziaria. Alle risposte date in maniera giusta apre il pidogozzo con dentro Lo iettatore, così subentra in studio il personaggio con il suo aiutante con la gobba. Purtroppo alle domande che le vengono fatte, la concorrente dà la risposta sbagliata e così perde l'occasione di proseguire. Il gioco va avanti con Nino, imitatore di Palermo. Quest'ultimo si diletta in alcune imitazioni prima di iniziare a rispondere alle domande, dando delle buone risposte e pescando quaranta mila euro e così continua a giocare. Sceglie il personaggio dal Salottino e tocca ai Gemelli che fanno la loro entrata con la base musicale che li contraddistingue, i due leggono la domanda ed il concorrente risponde correttamente. Dal pidigozzaro stavolta esce la cifra di diecimila euro, il concorrente decide di cambiarlo, trovandosi poi con quaranta mila euro, arrivando quindi a una quota di ottanta mila e diventa il campione di giornata. Sullo sgabello si siede Giovanni, pescivendolo quarantasettenne della provincia di Torino, sarà l'ultimo concorrente di giornata, mentre i due conduttori dovranno impersonare Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Le risposte sono esatte e così il pidigozzo rivela la cifra di quindici mila euro e quindi deve andare via, portando Nino ad effettuare il gioco finale con un montepremi di ben centottanta mila euro. Paolo Bonolis legge le domande e quando il tempo arriva al momento in cui si può frizzare il concorrente decide di farlo alla cifra di venticinque mila euro, quando però gli mancano ancora metà delle domande. Il concorrente sbaglia alla prima domanda che non aveva ancora ricevuto e ciò segna la fine del gioco.

© Riproduzione Riservata.