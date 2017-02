Alanis Morissette derubata/ Furto in casa da due milioni di dollari dopo la truffa del manager

Alanis Morissette è stata derubata: furto da due milioni di dollarin per la popstar dopo la truffa del suo manager - Non è un periodo affatto facile per Alanis Morissette. La nota cantante è stata vittima di un ingente furto nella sua abitazione del valore di oltre 2 milioni di dollari. Un colpo davvero duro per la Morissette che, come svela il portale TMZ, al momento del furto non si trovava in casa. Stando alle informazioni giunte dalla fonte, Alanis Morissette è stata derubata giovedì scorso nella sua abitazione nella zona di Brentwood, a Los Angeles. Le sono stati rubati soprattutto preziosi gioielli, tanto che il valore del furto supera i due milioni di dollari e si va ad aggiungere ad un'altra perdita che la cantante ha subito negli ultimi tempi. Proprio qualche tempo fa, Jonathan Todd Schwartz, il manager delle star, ha rubato alla Morissette ben cinque milioni di dollari, dichiarando di aver puntato tutti quei soldi nel business della marijuana. Solo dopo si è arrivati alla confessione che ha svelato la truffa ai danni della popstar che, oggi, si ritrova di fronte all'ennesimo dramma da superare.

