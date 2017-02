Alba Parietti contro Barbara D'Urso e Maria De Filippi: attacco alle regine di Mediaset

Alba Parietti critica Maria De Filippi per la sua conduzione al Festival di Sanremo: "La solita Maria, niente di nuovo!" - Sorprendono le rivelazioni fatte da Alba Parietti nel corso dell'intervista rilasciata a Bubinoblog. L'attrice e conduttrice svela il suo punto di vista sulla conduzione di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017, e non nasconde un tono critico per la regina di Canale 5. "Ho trovato la solita Maria: niente di nuovo né per lei, né per noi. Lei è bravissima, ma nel suo mondo rende di più. Non a caso ha provato a portare molto di sé anche al Festival" svela la Parietti che ancora aggiunge "È in dubbio che rappresenti, a pieno, il potere assoluto della tv ed immagino che sia anche piuttosto noioso, per lei, veder tutti questi lecca**lo pronti a osannarla per qualsiasi cosa. Chissà cosa avrà pensato Maria della performance di Geppi Cucciari sul palco dell’Ariston". È rimasta infatti particolarmente colpita Alba Parietti dalla comica, di cuo svela di aver apprezzato la particolare irriverenza.

Alba Parietti attacca ancora Barbara D'Urso e la sua conduzione su Canale 5: "Non codivido l'utilizzo che fa delmezzo televisivo!" - Se Alba Parietti non nega una critica a Maria De Filippi per la sua conduzione di Sanremo 2017, allo stesso modo rincara la dose quando si parla di Barbara D'Urso. La Parietti, già qualche giorno fa, aveva lanciato una frecciatina in direzione della conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque; oggi quella frecciatini diviene un colpo ben assestato. "Non condivido l’utilizzo che fa del mezzo televisivo. - esordisce la Parietti nel corso dell'intervista; poi chiarisce - Mi spiego meglio: non si può calpestare la dignità delle persone come accade spesso, se non sempre, nei suoi programmi. È pur vero che ci sono tante persone che non aspettano altro, ma allo stesso tempo è anche vero che ci sono persone che non sono in grado di affrontare la tv, i suoi tempi e il suo linguaggio". A questo punto Alba conclude: "Non si può prendere una persona in preda al delirio perché, magari, ha perso un familiare e strumentalizzare il suo dolore. A me questo tipo di tv, fa paura. Penso che ognuno possa fare quel che vuole e quel che meglio crede, ma io non farei mai certe cose".

