Andrea Damante e Giulia De Lellis / Uomini e donne, progetti importanti in vista: da New York alle nozze? (oggi, 14 febbraio)

Andrea Damante e Giulia De Lellis, la coppia sempre più felice dopo Uomini e Donne: il matrimonio è vicino - Tra le coppie più discusse a mate degli ultimi anni di Uomini e Donne c'è senza ombra di dubbio quella composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis. La loro notorietà è esplosa sin da subito e, probabilmente, proprio per il carattere esuberante e schietto dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una coppia, la loro, che funziona sia nella vita che in tv, tanto che dopo Uomini e Donne sono stati protagonisti del Grande Fratello Vip e, anche in quel caso, non sono mancate polemiche di vario genere. Oggi però Andrea e Giulia hanno ben collaudato il loro amore, tanto che è inevitabile per loro non parlare di nozze. Più di una volta, di fronte all'importante domanda, Andrea ha dichiarato: "Credo che con Giulia tutto questo ad oggi succederà e quindi tra un anno e mezzo, il tempo di organizzarsi, di essere un attimino più tranquilli e sicuramente ci sarà un matrimonio e speriamo anche dei bambini! Sì, anche perché i figli sono da fare da giovani!".

Andrea Damante e Giulia De Lellis al settimo cielo: prima delle nozze la "luna di miele" a New York - Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno in progetto di diventare una vera e propria famiglia e, a quanto pare, non manca molto tempo. In più di un'occasione per la coppia si è parlato di bebè in arrivo, notizia però smentita ogni volta e anche in diretta al Grande Fratello Vip. "Siamo ancora giovani" hanno dichiarato Andrea e Giulia, che ora convivono. Proprio in questi giorni, in vista di San Valentino, la coppia ha deciso di fare una bellissima fuga romantica: sono di poche ore fa infatti le foto e gli Instagram Stories che li vedono per le strade di New York. Tenerezze, baci e il difendersi a vicenda dalle critiche che il web e il pubblico spesso ha nei loro riguardi, mostra che la coppia è solida e che il loro è un amore vero, a differenza di ciò che alcuni pensano. Molto impegnati anche nel mondo televisivo, Andrea e Giulia sono stati ultimamente "promossi" anche opinionisti fissi di Barbara D'Urso; e chissà che presto non arrivino altre sorprese.

