Arrow, The Flash, Supergirl / Anticipazioni episodio 21 febbraio: pronti al crossover?

Arrow 5, The Flash 3, Supergirl 2 anticipazioni - Tornano questa sera Arrow, The Flash e Supergirl ma siamo sicuri che gli episodi che vi interessano di più sono quelli del 21 febbraio, dove finalmente vedremo di nuovo l'atteso crossover tra i supereroi Dc più famosi del pianeta. Tutto inizia con l'arrivo sulla Terra dei Dominatori, una specie aliena con cui l'umanità aveva avuto a che fare già anni prima e che non aveva portato nulla di buono: Barry, il nostro Flash, non si fida del messaggio di pace mandato da questi, e decide di chiamare i suoi amici supereroi e di creare un team nel caso ce ne fosse bisogno. Ovviamente la nuova squadra include anche il nostro Oliver, Green Arrow, Spartan, Speedy, White Canary, Atom, Firestorm ed Heat Wave. Ci sarà bisogno del loro intervento? A giudicare da quello che poi invece vedremo nell'ottavo episodio di Arrow sì, dato che i ragazzi sembra siano in un'altra dimensione, dove con la loro mente vivono la vita come avrebbero desiderato. Oliver si sposa con Laurel (una cosa che farà schizzare dalla sedia tutti i fan della coppia), mentre Felicity fa coppia con Ray e vuole fare carriera nella Queen Consolidated come amministratore delegato. E Supergirl? La bionda eroina cugina di Superman dovrà tirare fuori dai guai Arrow e The Flash prima che sia troppo tardi, ma la puntata inizia con una cena a casa Danvers. Nel corso dell'episodio Supergirl vedrà comparire diversi portali, che non capirà cosa vogliono da lei, finché non si renderà conto di una cosa importante. Il prossimo appuntamento con Arrow, The Flash e Supergirl è non solo stasera, ma anche la prossima settimana, per uno degli episodi pià attesi della stagione: d'altronde i fan non parlano altro che di crossover!

