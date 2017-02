Asia Argento e Anthony Bourdain stanno insieme/ Il fidanzato è un noto chef televisivo di new york

Asia Argento ha un nuovo amore, lui è lo chef Anthony Bourdain: i due paparazzati a Roma insieme - Aveva dichiarato che con l'amore aveva definitivamente chiuso, eppure pare proprio che Asia Argento ci abbia ripensato. Nella vita della nota attrice, figlia di Dario Argento ed ex compagna di Morgan, c'è un nuovo amore. Lo annuncia il settimanale Chi, in edicola domani 15 febbraio, che ci svela anche il nome di colui che ha conquistato il cuore di Asia: si tratta di Anthony Bourdain, chef newyorchese, scrittore di libri di ricette di enorme successo, ma soprattutto il primo cuoco al mondo a diventare un divo della tv grazie alla serie "No reservations" ci fa sapere Chi. Tra Asia Argento e Bourdain c'è una differenza d'età di ben 19 anni (l'attrice ha 41 anni, lo chef 60); la loro conoscenza è avvenuta proprio grazie alla tv, visto che lo chef - come ci svela il noto settimanale di Alfonso Signorini - ha conosciuto Asia lo scorso anno quando ha girato a Roma un episodio della sua serie "Parts Unknown".

Anthony Bourdain è il nuovo amore di Asia Argento: dopo Morgan e Max Gazzè, l'attrice ritrova la felicità - Mano nella mano, Chi li ha paparazzati in giro per Roma dove, insieme, hanno fatto la spesa al mercato di Campo de' fiori per poi scambiarsi baci appassionati e carezze. Ma non è tutto, altri dettagli infatti legano Asia Argento e Anthony Bourdain: come ci svela Chi, infatti, lo chef, è un grandissimo ammiratore del padre di Asia, il grande regista horror Dario Argento. Anthony è già stato sposato: proprio lo scorso settembre si è separato dalla moglie Ottavia Busia, italiana esperta di arti marziali. Un vero colpo di scena per Asia Argento, che dopo la recente e breve relazione con Max Gazzè aveva dichiarato: "Gli uomini non mi piacciono più. Le donne sono superiori, la maggior parte degli uomini mi disgusta". Un lieto fine isaspettato per l'attrice ed ex di Morgan, che sembrana appunto decisa a godersi la vita da single; ma l'amore, come sempre, arriva quando meno ce lo si aspetta.

