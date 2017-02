BACIO PERUGINA/ San Valentino, frasi d'amore e di auguri più celebri ed efficaci per la festa degli innamorati

BACI PERUGINA, LE MIGLIORI FRASI DEL CIOCCOLATINO DELL'AMORE (OGGI, 14 FEBBRAIO) - Il 14 febbraio si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati e quale migliore occasione per godersi, magari dopo una cena romantica, i cioccolatini più famosi d'Italia? Stiamo parlando, ovviamente, dei Baci Perugina, nato negli anni '20 ad opera di Federico Seneca, il quale volle ricreare sul carteggio della scatola blu la famosa immagine de Il bacio di Francesco Hayez, per poi inserire le frasi negli anni successivi, diventando uno dei prodotti più famosi al mondo. Abbiamo voluto fare una raccolta delle frasi migliori. "Quando si parla delle donne, bisogna intingere la penna nell'arcobaleno" recita un verso di Diderot. "Nell'amore non bisogna mai affrettare il piacere" è una delle frasi di Seneca che possiamo trovare nei baci. "Il vero amore non ha mai conosciuto misura" dice Properzio. Un anonimo dice "Ci si trova per caso, ci si incontra con un bacio". "Il tuo amore è per me come le stelle del mattino e della sera, tramonta dopo il sole e prima del sole risorge" scrive Goethe. Quest'anno, per il San Valentino 2017 è prevista un'iniziativa con le frasi di Laura Pausini nei Baci. Potremo ritrovare alcuni dei versi più famosi delle sue canzoni come quelli tratti da Simili.

BACI PERUGINA, TANTE FRASI PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI (OGGI, 14 FEBBRAIO) - Facendo un'excursus delle frasi storiche contenute nei Baci Perugina è possibile trovare il primo messagino "La memoria non dimentica il bacio promesso, ma il ricordo del bacio ricevuto è presto perduto" del 1922. Oppure "Un bacio senza malizia nessuno può volerlo" datato 1939. Nel 1950 la storica frase "Ogni grande amore comincia con un bacio" poteva capitare a degli innamorati fortunati. Nel 1970 compare la grafica nei bigliettini e le più famose sono quelle ispirate alla Grande Onda di Hokusai e della floreal art. Nel 1980, il Bacio Perugina si unisce ai grandi poeti d'amore della storia, fautori di parole senza tempo. Nel 2000, i bigliettini presentano addirittura una frase con 6 diverse traduzioni mentre è del 2014 l'iniziativa di far scrivere direttamente agli innamorati le frasi d'amore.

