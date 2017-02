BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: Eric decide di chiudere con Quinn, o forse no?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: ERIC CACCIA QUINN! - Le vicissitudini di Quinn Fuller torneranno anche nella puntata di Beautiful di domani pomeriggio, nella quale Eric sembrerà avere le idee molto chiare. Dopo la scoperta della relazione del nonno con Quinn, Steffy è arrivata come una furia da lui, dicendogli che dovrà porre fine a questo assurdo flirt una volta per tutte. Ma non è stata l'unica a fare visita al patriarca Forrester, che poco dopo è stato raggiunto anche da una pietosa Quinn: quest'ultima lo ha supplicato di dargli un'altra possibilità, in quanto lei si impegnerà per farsi volere bene sia dai Forrester che dagli Spencer. Ma tali parole non faranno breccia nel cuore di Eric, che dopo brevi riflessioni farà la sua scelta finale (o quanto meno sarà ciò che lui affermerà). Convinto che una relazione con la donna odiata da tutta la sua famiglia sarà impossibile, Eric deciderà di lasciarla esponendole le sue ragioni. Quinn dovrà comprendere tale scelta, ma siamo davvero certi che si rassegnerà tanto facilmente?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: LIAM PUO' SPERARE? - Il nuovo intrigo di Quinn, che si riconfermerà la persona inaffidabile di sempre, aprirà a Liam un nuovo scenario. Domani a Beautiful vedremo lo Spencer rendersi conto che la Fuller non ha mantenuto la promessa, ma anche Wyatt ha dimostrato di non sapere tenere lontana la sua terribile madre da Steffy e tutti i suoi familiari. Le sue saranno quindi delle promesse da mercante, confermando come il suo matrimonio con la Forrester non abbia nessuna ragione di esistere. Con questa certezza nel cuore, Liam deciderà di esprimere all'amata il suo punto di vista chiedendole di tornare insieme. Ma Steffy sarà pronta ad un simile passo o manterrà ancora le promesse fatte ormai diversi mesi prima? L'occasione sarà perfetta per il figlio di Bill per esprimere ancora il suo odio verso Quinn, che in un modo o nell'altro riesce a fargli del male. La donna è pazza e pericolosa e non cambierà mai, Liam avrà ragione anche questa volta?

© Riproduzione Riservata.