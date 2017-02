BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate italiane e americane: San Valentino con fiori d'arancio a villa Forrester

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: SAN VALENTINO CON MATRIMONIO - Ogni anno le puntate americane di Beautiful festeggiano San Valentino in una maniera particolare, mettendo da parte almeno per un giorno le solite diatribe. Anche oggi dovremo quindi prepararci a vedere dominare l'amore tra due personaggi, che da mesi si rincorrono lasciandosi e tornando insieme. Sarà villa Forrester la location perfetta per le nozze di Nicole e Zende, che avranno luogo a poche ore dalla fatidica fiabesca proposta da parte del giovane Dominguez Forrester. Per l'occasione anche Tony e Kristen faranno parte dell'allegra brigata, e lo stesso accadrà per le famiglie Avant e Forrester al gran completo, compresa Sasha. Quest'ultima deciderà di non mettere i bastoni tra le ruote agli sposi, accettando una volta per tutte la loro unione e cercando di farsi accettare in famiglia dopo gli errori del passato. Durerà la serenità questa volta? O dovremo aspettarci nuove complicate prove per i neo coniugi Dominguez?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 14 FEBBRAIO: ERIC FA LA SUA SCELTA? - La trasferta monegasca di Eric, Wyatt, Steffy, Liam e Quinn volge al termine, ma sono ancora molti i punti interrogativi in sospeso. Nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio, Eric farà finalmente la sua scelta? Deciderà di proseguire questa relazione con la gioielliera o porrà fine ad ogni contatto con lei per il bene della famiglia Forrester? Quinn non vorrà sentire ragioni a tal proposito, continuando a pregare e ripregare il suo amante di non lasciarla, come già accaduto qualche giorno prima. A nulla sono serviti i tentativi di Steffy di farle cambiare idea, chiedendo alla suocera di tornarsene immediatamente a casa non facendosi più vedere. Quinn sarà convinta che tra lei ed Eric sia nato il grande amore, per questo gli chiederà di dare seguito ai suoi sentimenti senza ascoltare le richieste della sua pressante nipote. Ma su chi ricadrà la sua scelta? Vincera Steffy o Quinn, la pazza?

© Riproduzione Riservata.