BOSS IN INCOGNITO 2017 / Ed.4 Giuseppe Condorelli protagonista: diretta, un salto nell’industria dolciaria (quarta puntata, oggi 14 febbraio)

BOSS IN INCOGNITO 2017, ED.4 GIUSEPPE CONDORELLI PROTAGONISTA, IL TORRONE MONODOSE (QUARTA PUNTATA, 14 FEBBRAIO) - Torna Boss in Incognito 2017: la settimana scorsa, come diversi altri programmi, il format in onda su Rai 2 sotto la guida di Nicola Savino si è fermato per lasciare tutte le luci accese sul Festival di Sanremo, ma oggi - martedì 14 febbraio - il Boss è pronto a scendere in campo, e il nuovo appuntamento ha in serbo un nuovo nome per il pubblico della seconda rete nazionale: Giuseppe Condorelli. Quest’ultimo è a capo dell’Industria Dolciaria Belpasso, che tutti conosciamo meglio con il nome di Condorelli e che è stata fondata nel 1933 dal padre di Giuseppe, Francesco Condorelli. La Condorelli è passata alla storia per una piccola (ma grande) rivoluzione nell’industria dolciaria: si tratta del torrone morbido monouso. Il nuovo volto di Boss in Incognito 2017, come si legge su Il Giornale, ha raccontato che l’idea di realizzare un prodotto del genere venne proprio a suo padre, durante una cena a Torino. Finito di mangiare, infatti, si passò al torrone: “Quando mio padre si accorse che, nel vedere tagliare una stecca di torrone duro, il prodotto non veniva distribuito in maniera uniforme si sfaldava in piccole scaglie, lui pensò ‘Appena torno a casa devo fare un torrone morbido monodose già porzionato…”. Dopo l’industria del pomodoro che ci ha tenuto compagnia la settimana scorsa con Costantino Vaia di Pomì, è il turno dei dolci siciliani: come se la caverà dunque Giuseppe Condorelli a Boss in Incognito 2017?

BOSS IN INCOGNITO 2017, ED.4 GIUSEPPE CONDORELLI PROTAGONISTA: CHI INCONTRERÀ STASERA? (QUARTA PUNTATA, 14 FEBBRAIO) - A Boss in Incognito 2017 il protagonista della quarta puntata Giuseppe Condorelli incontrerà come sempre alcuni suoi dipendenti, mescolandosi con loro e lavorando sotto copertura, per svelare solo alla fine la sua vera identità. Sarà interessante per il pubblico di Rai 2 andare a scoprire come funzionano le varie fasi di produzione dei dolci dell’Industria Condorelli: per esempio, il Boss Giuseppe si troverà fianco a fianco con Giovanna, addetta alla preparazione dei dolci alle mandorle. Ma c’è anche qualcuno a monte di questo, ed è per esempio Massimo, che invece si occupa di tostare la materia prima che viene inserita nei dolci. Non mancano poi coloro che si dedicano ai pacchetti e alle confezioni: in questo frangente, Giuseppe Condorelli a Boss in Incognito incontrerà Vanda e Valentina. Ci sarà infine Vanessa che, dopo la realizzazione del dolce, si occupa di tagliarlo. Oltre a nuove emozioni, il format in onda sulla seconda rete nazionale, permetterà anche di scoprire più da vicino tutti i passaggi della realizzazione: tutti pronti?

BOSS IN INCOGNITO 2017, ED.4 GIUSEPPE CONDORELLI PROTAGONISTA: LA CURIOSITÀ SU LEO GULLOTTA (QUARTA PUNTATA, 14 FEBBRAIO) - Che cosa c’entra Leo Gullotta con Giuseppe Condorelli e l’industria dolciaria che guida? Stasera, martedì 14 febbraio 2017, il leader dell’azienda sarà pronto a mettersi in gioco nella quarta puntata di Boss in Incognito su Rai 2, e questa è un piccola curiosità che lo riguarda da vicino: in molti ricorderanno gli storici spot pubblicitari dell’azienda Condorelli che vedevano protagonista proprio l’attore catanese. Il sodalizio è durato più di venti anni e ha divertito il pubblico del piccolo schermo a lungo. Il padre di Giuseppe Condorelli, Francesco, è scomparso nel 2003 e proprio in quell’occasione Leo Gullotta aveva speso bellissime parole nei suoi confronti: “La nostra era una vera amicizia, era un uomo straordinario di grande onestà”. Starà ora al pubblico di Rai 2, sintonizzato sulla quarta puntata di Boss in Incognito 2017 più tardi, a scoprire quali siano le principali qualità del figlio di Francesco, Giuseppe Condorelli: in attesa di vederlo all’opera, clicca qui per vedere uno degli spot pubblicitari di Condorelli degli anni ’90, con protagonista Leo Gullotta.

