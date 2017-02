Ballando con le stelle 12/ Il cast: Martina Stella ed Alba Parietti nella nuova edizione (oggi 14 febbraio 2017)

BALLANDO CON LE STELLE 12: IL CAST COMPLETO DELLA NUOVA EDIZIONE, CI SONO MARTINA STELLA ED ALBA PARIETTI (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) - Mancano poche settimane all'inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle che prenderà ufficialmente il via il prossimo 25 febbraio. Dopo tanti rumors è stato ufficializzato il cast completo della nuova edizione che verrà condotta ancora una volta da Milly Carlucci. Dieci puntate, la padrona di casa sta mettendo a punto proprio gli ultimi dettagli in casa Rai ed il nuovo cast dei ballerini è stato svelato in anteprima da 'Novella 2000', pronti a scendere in pista e mettersi in gioco con il ballo. Per quanto riguarda il mondo del cinema e della televisione avremo Giuliana De Sio, Anna Galiena, Martina Stella ed Alba Parietti per le donne, mentre per i maschi ci saranno Christopher Leoni, il genero di Santo Versace, e Simone Montedoro oltre a Xenia e Antonio Palmese, il cantante Fausto Leali e la giornalista Anna La Rosa. Il nome di Alba Parietti era stato già presentato dalla padrona di casa Milly Carlucci in una sua precedente intervista.

BALLANDO CON LE STELLE 12: IL CAST COMPLETO, GLI SPORTIVI (OGGI 14 FEBBRAIO 2017) -Il cast di Ballando con le stelle è stato finalmente ufficializzato da 'Novella 2000' e vanta anche una lunga lista di sportivi. Nel cast ci saranno infatti oltre a Giuliana De Sio, Anna Galiena, Martina Stella, Christopher Leoni, Simone Montedoro, Alba Parietti, Xenia, Antonio Palmese, Fausto Leali e Anna La Rosa anche gli sportivi Fabio Basile (atleta che ha vinto la medaglia d'Oro durante le ultime Olimpiadi 2016 nel judo), il rugbista Martin Castrogiovanni e Oney Tapia, il paralimpico non vedente. Un cast stellare per questa nuova edizione di Ballando con le stelle che prenderà il via il prossimo 25 febbraio e che vanta anche un'ottima giuria di qualità. Oltre ad Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto dovrebbe aggiungersi anche Valerio Scanu che secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal giornale dovrebbe avere il compito di curare gli aspetti social del programma durante le dirette del sabato sera.

