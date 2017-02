Belen Rodriguez / Le rivelazioni shock sulla sua giovinezza: "Mi hanno puntato una pistola alla testa" (oggi, 14 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ: "MI HANNO PUNTATO UNA PISTOLA ALLA TESTA" (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez non è una ragazza che nella vita non ha avuto la sua buona dose di difficoltà, anzi: la showgirl argentina ha infatti rilasciato una lunga intervista al cartaceo del Corriere della Sera in cui ha raccontato per filo e per segno una cosa orribile che le accadde da adolescente. Belen Rodriguez è stata infatti vittima di un sequestro insieme alla sua famiglia, e per superare questo tragico evento è dovuta ricorrere anche all'aiuto di uno psicanalista. "Una volta, erano le nove di sera, stavo rientrando in macchina con una persona, quando ci ha fermato un uomo con un passamontagna e una pistola in mano. Sono stata presa per i capelli, tirata fuori dall’auto e buttata per terra. Poi sono arrivati altri tre uomini armati che ci hanno portato dentro casa e hanno rinchiuso tutta la mia famiglia in bagno". Un'esperienza davvero orribile che per fortuna Belen Rodriguez può raccontare.

BELEN RODRIGUEZ: "MI HANNO PUNTATO UNA PISTOLA ALLA TESTA". ADESSO VA DALLO PSICANALISTA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Quello che è capitato a Belen Rodriguez non è di certo qualcosa che le persone vivono tutti i giorni: nonostante la fortuna che hanno avuto lei e la sua famiglia, che ne sono usciti vivi, purtroppo lo stesso non è accaduto per il nonno, che ha avuto un attacco di cuore a causa del tragico evento. "Hanno svaligiato la nostra abitazione senza pietà, si sono portati via la vita di una famiglia, l’hanno distrutta. Il giorno dopo, quando ci siamo liberati e abbiamo dato la notizia, mio nonno paterno è morto d’infarto", ha raccontato commossa Belen Rodriguez sempre al Corriere della Sera. "Da quel momento per me è stato un inferno, non volevo stare a casa da sola, avevo paura di essere ammazzata, ero una ragazzina adolescente che aveva visto la morte in faccia". Tanto che Belen ha confidato che da circa un anno ha deciso di farsi vedere da una psicanalista per risolvere i problemi avuti da ragazza e cercare di superare questi tragici eventi.

