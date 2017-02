C’ERA UNA VOLTA STUDIO UNO 2 / Anticipazioni, ci sarà un’altra stagione? Ecco cosa suggerisce il passato…

C’ERA UNA VOLTA STUDIO UNO 2, CI SARÀ UN’ALTRA EDIZIONE? ECCO COSA CI SUGGERISCE IL PASSATO - Stasera, martedì 14 febbraio 2017, si conclude sul piccolo schermo di Rai 1 la miniserie C’era una volta Studio Uno, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con LuxVide e Rai Fiction: gli ascolti del primo episodio sono stati davvero eccellenti e per poco non hanno sfondato la soglia dei sette milioni di telespettatori. Un segno evidente del gradimento del pubblico, che ha dunque apprezzato le storie, intrecciate tra di loro, di Giulia (Alessandra Mastronardi), Elena (Giusy Buscemi) e Rita (Diana Del Bufalo); e di certo anche il tuffo nel passato proprio di C’era una volta Studio Uno. Qualcuno, dunque, si starà domandando se, dopo la puntata conclusiva in programma stasera, ci sia qualche possibilità che venga realizzata una seconda stagione della miniserie: solitamente, quando la Rai propone queste mini - fiction, non procede oltre con la storia raccontata. Come se fossero in realtà un film molto lungo, diviso su due serate differenti. C’è anche da considerare che le anticipazioni sembrano chiudere, e in maniera positiva, le storie di tutte e tre le protagoniste di C’era una volta Studio Uno, Elena, Giulia e Rita. Certo, sarebbe entusiasmante, ritrovare sul piccolo schermo Alessandra Mastronardi, Giusy Buscemi e Diana Del Bufalo una al fianco dell’altra (senza considerare tutti gli amatissimi nomi che vanno a comporre il cast), ma forse questo non accadrà con C’era una volta Studio Uno 2: staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata.