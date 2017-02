C’ERA UNA VOLTA STUDIO UNO / Anticipazioni seconda e ultima puntata: Rita inganna Renato, Elena lontana da Stefano? (oggi, 14 febbraio 2017)

C’ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 14 FEBBRAIO 2017: RITA INGANNA RENATO - Si è concluso il primo appuntamento con C’era una volta Studio Uno sul piccolo schermo di Rai 1: la miniserie - che ha visto al centro Giusy Buscemi, Alessandra Mastronardi e Diana Del Bufalo - ha regalato un primo assaggio e ha in programma il gran finale proprio stasera, martedì 14 febbraio 2017. Le anticipazioni sono davvero ricchissime, e riguardano buona parte dei personaggi principali. Rita, l’ormai ex costumista Rai interpretata da Diana Del Bufalo, ha preso davvero un grandissimo buco nell’acqua, e tutto perché ha provato ad inseguire i suoi sogni di diventare un’affermata cantante, rimanendo fregata dal discografico. Vedremo anche una Rita decisamente più attenta al figlio Luigino: inizierà a conoscerlo, a passare più tempo insieme al piccolo, ma continuerà a nascondere la su vero identità a Renato, con il quale, nel frattempo, ha iniziato a uscire. Renato potrebbe davvero essere la persona giusta per lei, ma quando scopre la verità su Luigino - che è suo figlio, e non certo suo fratello come gli ha sempre raccontato - rimarrà molto deluso, allontanandosi da lei. Alla fine, l’amore trionferà?

C’ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 14 FEBBRAIO 2017: ELENA LONTANA DA STEFANO? - Occhi puntati anche su Elena per la seconda puntata di C’era una volta Studio Uno in programma oggi, martedì 14 febbraio, su Rai 1: la bella ballerina sembra aver placato il suo temperamento che la spingeva ricercare il successo in ogni modo possibile. Il personaggio interpretato da Giusy Buscemi inizierà infatti a legare con Stefano, proprio colui che aveva cercato di ostacolare la sua entrata in Rai. Tutto è destinato a cambiare nel momento in cui il talento di puntata di Studio Uno, Mina, verrà completamente travolta da uno scandalo. Si dice infatti che la cantante aspetti un bambino da un uomo sposato: la tv di stato non può certo dare spazio a donne che hanno avuto un rapporto non lecito, e dunque bisogna pensare a qualcosa di alternativo. Iniziano così i lavori di un nuovo programma, fino a quando proprio Giulia scopre il grande talento di una giovanissima Rita Pavone (recentemente premiata a Sanremo). Elena viene scelta come prima ballerina dello spettacolo e la sua sete di successo torna ad ingigantirsi…

C’ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 13 FEBBRAIO 2017: GIULIA, DELUSIONE D’AMORE IN ARRIVO? - Un passo coraggioso quello di Giulia (Alessandra Mastronardi a C’era una volta Studio Uno: l’abbiamo vista infatti tirarsi indietro di fronte alle nozze con Andrea, dal momento che ha capito di essere innamorato del bel Lorenzo (Domenico Diele). Le anticipazioni in merito alla seconda puntata della miniserie la coinvolgono direttamente, e fanno presente che la madre del promosso sposo le ha addebitato tutte le spese delle nozze che, alla fine, sono andate in fumo. Proprio per questo, Giulia arriverà a pensare che forse le conviene cercare un lavoro che le permetta di guadagnare di più, ma in un modo o nell’altro tornerà sui suoi passi. Forse ci sarà proprio lo zampino di Lorenzo, dal momento che i due - continuando a lavorare fianco a fianco - arriveranno ad uscire insieme. La delusione, a C’era una volta Studio Uno, è però dietro l’angolo per Giulia: Lorenzo inizierà ad affrontare alcune difficoltà lavorative, specie in relazione al temperamento di Mattia e deciderà d’improvviso di chiedere una mano a sua padre, che lo accoglierà presso una fabbrica di automobili… a Torino. Il giovane lascerà la città per non farvi mai più ritorno?

