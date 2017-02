CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: GABRIELE E VALENTINA, IL BACIO CHE FA IMPAZZIRE IL PUBBLICO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Un super lieto fine: è questo ciò che ci ha regalato l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 4 trasmessa sul piccolo schermo di Rai 1 la scorsa domenica. Se Monica (Diana Del Bufalo) e Nico (Gianmarco Saurino), al momento, hanno i pensieri e il cuore impegnati da un’altra parte, la giovane Valentina (Arianna Montefiori) e il Dottor Mattei (Cristiano Caccamo) hanno suscitato delle grandi emozioni nei telespettatori della prima rete nazionale. Valentina è andata in ospedale e ha consigliato a Gabriele di parlare con suo padre, Leone, prima che fosse troppo tardi: Gabriele l’ha però tratta piuttosto freddamente, anche se alla fine il giovane ha seguito il suo consiglio e - dopo aver ascoltato le ultime parole del genitore - è tornato di corsa al Convento degli Angeli Custodi di Fabriano. I due si sono scambiati un bacio appassionato, riportato anche sulla pagina Instagram ufficiale di Arianna Montefiori, che ha aggiunto: “E così finisce la settimana! Grazie di cuore a tutte le persone che mi seguono e che mi vogliono bene!”. Le anticipazioni in merito alla coppia, nella nuova puntata di Che Dio ci aiuti 4 che ci aspetta la prossima domenica, 19 febbraio, non sono molto precise. Monica e Nico, invece, continueranno i loro tira e molla e Azzurra proverà ad organizzare una festa perfetta per Emma e il suo compleanno, dopo aver chiamato nuovamente Andrea…

