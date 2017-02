Clarissa Marchese e Federico Gregucci / Uomini e Donne, annuncio dell'ex tronista lascia sperare in nozze subito! (Oggi, 14 febbraio)

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, dopo Uomini e Donne arrivano le nozze: l'ex tronista fa il grande annuncio - Un vero e proprio colpo di fulmine quello tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. A Uomini e Donne, il calciatore è riuscito a conquistare il cuore della tronista pur essendo arrivato in ritardo rispetto ai suoi "rivali". Oggi Clarissa e Federico sono inseparabili ed estremamente felici, tanto da aver iniziato subito dopo la scelta una convivenza. Ma non è tutto, perchè l'ex Miss Italia e il calciatore sono pronti a convolare a nozze! “Desideriamo sposarci. Forse passerà un po’ di tempo però siamo impazienti di gettare le basi per una vita insieme” ha svelato Clarissa nel corso di una recentissima intervista a Nuovo Tv. L'ex tronista è infatti più che certa che Federico sia l'uomo della sua vita “In lui ho trovato la mia stessa voglia di costruire qualcosa insieme. - ha aggiunto - L’obiettivo principale della vita è formare una famiglia”. Innamoratissimi, è chiaro che Clarissa e Federico potrebbero fare il grande passo davvero tra qualche mese.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, piccole liti nella coppia: ma il rapporto dopo Uomini e Donne è davverospeciale - Ma come procede la convivenza? Clarissa Marchese ammette che anche tra loro capita che ci sia qualche battibecco: “Lui è più geloso di quanto mi aspettassi. Io mi fido ciecamente: siamo a contatto con tante persone, ma so chi ho accanto, sono tranquilla. Farò di tutto perché lui sia sereno”. D'altronde è inevitabile che in una coppia, soprattutto se così giovane, ci si impari a conoscere col tempo e capiti quindi qualche contrasto: “A volte ci scanniamo ma quello che conta, per me, è che Federico è di una bontà unica” svela infatti l'ex tronista di Uomini e Donne. Eppure, piccole liti a parte, il loro rapporto è stato speciale sin dalla prima serata senza telecamere, come svela ancora Clarissa: “Il primo giorno a telecamere spente è stato come se ci conoscessimo da una vita. Appena usciti dagli studi, siamo andati subito a casa di Fede, dove ho conosciuto meglio la mamma, il papà e i nonni. – così conclude – Poi siamo andati a casa mia ed è stato come se fossimo fidanzati da una vita. Siamo entrati subito in confidenza. Ho trovato la mia persona”.

