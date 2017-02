Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani / Uomini e Donne, la coppia "meno quotata" torna in tv! (Oggi, 14 febbraio)

Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, Uomini e Donne, convivenza e nozze? La scelta della coppia - Il percorso di Claudio D'Angelo a Uomini e Donne è sicuramente stato molto particolare. Prima lo pseudo abbandono senza alcuna scelta, poi il ritorno per scegliere invece la bella e giovanissima Ginevra Pisani che gli ha detto di sì. Oggi la coppia è insieme e, oltre ogni previsione, ha deciso di convivere nella casa in cui Claudio prima viveva da solo. Un rapporto in crescita, che trova sia ancora presto per parlare di nozze, vista soprattutto la giovane età di Ginevra (che ha solo 18 anni). Nel corso di una recente intervista a Mio, Claudio ha svelato nuovi retroscena su ciò che è accaduto dopo la scelta, come il primo Natale insieme. “Quando sono andato via da Napoli dopo la scelta, ho chiesto a Ginevra ‘Quando vieni a conoscere in maniera ufficiale i miei?’. Lei mi ha risposto: ‘Ora ci sarà il Natale, sarò impegnata a Napoli’ – poi aggiunge – In realtà si era messa già d’accordo con mia mamma per farmi una sorpresa. […] ho trovato Ginevra sul divano con mio babbo, è stato pazzesco!”.

Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, Uomini e Donne: la prima notte insieme e le ultime dichiarazioni suSonia Lorenzini - Stessa felicità quasi incredula quella di Ginevra Pisani, che svela come sia stata la prima notte da soli, avvenuta ovviamente dopo la scelta a Uomini e Donne: "Abbiamo passato la prima notte a guardarci negli occhi, ad abbracciarci e a dire ‘Ma sei qui? Sei vero? È tutto reale?”. Claudio e Ginevra sono felicissimi e la differenza d'età di oltre 10 anni non ha creato tra loro alcun tipo di ostacolo. D'altronde, di recente, Claudio è tornato a parlare anche della sua non-scelta, ovvero Sonia Lorenzini che è oggi l'attuale tronista. Sul perchè non fosse stata lei la scelta, Claudio ammette: “È scappata troppe volte da me. Poteva esserci anche un interesse, però quando mi sono sentito trattato come uno a cui dare poco credito, non l’ho accettato. – e conclude – Il giorno della scelta non le ho parlato perchè non volevo distrazioni: ero sereno […] e poi volevo dedicare un momento a Ginevra, volevo farle capire che volevo lei”.

