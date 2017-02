Claudio Sona e Mario Serpa / Uomini e donne, dalla convivenza alla puntata speciale di San Valentino. Ecco le ultime novità (Oggi, 14 febbraio)

Claudio Sona e Mario Serpa, dopo Uomini e Donne arriva la convivenza: per ora il matrimonio non è nei progetti- La loro è la prima coppia gay nata a Uomini e Donne e, ad oggi, è una delle più amate mai nate nel programma di Maria De Filippi. Claudio Sona e Mario Serpa sono felicissimi e vivono la nuova vita insieme facendo importanti progetti per il futuro. Se l'ex tronista ha un bar da gestire a Verona, Mario Serpa ha inizialmente deciso di prendere un'aspettativa dal lavoro proprio per trascorrere più tempo con Claudio, poi però è arrivata una bellissima occasione come opinionista proprio a Uomini e Donne. Ma si parla già di matrimonio per la coppia? La decisione è chiara per ora: “Adesso come adesso no. Ma tra dieci anni mi vedo sposato e con una famiglia.” ha confessato Mario in un'intervista a Fanpage, mentre le parole di Claudio sono state: “Famiglia lo sei già nel momento in cui decidi di fare un progetto insieme ad una persona. Poi se si vuole fare un’unione civile perché no. Sarei il primo a farlo… Ovvio per arrivare ad una cosa così importante c’è bisogno di una forte conoscenza - e ancora - Mi sembra comunque veramente prematuro parlarne adesso, ci conosciamo da poco”.

Claudio Sona e Mario Serpa, spiacevoli episodi negli ultimi tempi: il racconto dell'ex tronista di Uomini e Donne - Purtroppo quando si parla di trono gay non si può non parlare anche di critiche. Il pubblico, di fronte a tale novità, si è spaccato in due, ma Claudio Sona e Mario Serpa non si sono fatti per nulla frenare da questo. L'ex tronista ha infatti dichiarato: “Gli omofobi esistono così come l’ignoranza e non solo quando si parla di questo, ma anche in tanti altri campi. Secondo me il non rispondere non significa aver paura ma essere superiori. – l'ex tronista ha allora deciso di raccontare un episodio capitatogli proprio qualche tempo fa – Tante volte mi è capitato, forse anche un paio di settimane fa. ho sentito un bisbiglio proprio alle spalle di qualcuno che stava dicendo qualcosa. Sono sincero, non mi sono neanche girato e forse la delusione di questa persona è stata più il non aver un riscontro da parte mia che la cavolata che stava dicendo”. Piccoli espisodi spiacevoli a parte, la storia tra Mario e Claudio procede a gonfie vele.

